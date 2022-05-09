碳盤查、碳揭露…只有方向 沒有方案 中小企業碳焦慮

中小企業面對淨零碳排目標有層層阻礙，政府推動企業「以大帶小」拚減碳也尚無具體政策，只靠企業自主行動。圖為台泥在花蓮把排碳捕捉回收養綠藻。(圖：台泥提供)

「辦公室的燈全換成LED，但中央空調換不了。」天氣風險開發公司總經理彭啟明最近盤查公司的碳排放，算出這家40人的小公司1年排碳60噸，因為辦公室是租的，除了空調動不了之外，其他能改的都改完了，接下來要買再生能源憑證，很容易就達成碳中和，呼應政府的淨零目標。

「追求碳中和／淨零碳排將是企業未來的標配。」他說，目前除排碳大戶，金管會已宣布要分4階段，要求所有上市櫃公司及海外子公司在2027年之前執行碳揭露；天氣風險未上市櫃，還不需要碳盤查，但公司與歐洲會有生意往來，有必要與國際接軌，也善盡企業社會責任，對經營業務肯定加分。但他觀察台灣不跟國際往來的公司，普遍缺少減碳 的動力。

彭啟明身兼「台灣氣候聯盟」秘書長，聯盟由台積電 、台達電、友達、華碩、宏碁、光寶科、和碩和台灣微軟八家科技巨頭組成，除承諾2050年之前達成製程100%使用再生能源（RE100）。聯盟首任會長由台達電董事長海英俊出任，他說，現在已有大客戶要求事業部門拿出RE100證書才要下訂單，未來若達不到淨零標準，國際客戶也不會跟台灣做生意。

「但現實離目標還很遠。」彭啟明說，以聯盟上百家主要供應鏈 為例，只有10%出版永續（ESG）報告。另一分由CSRone永續智庫和政大商學院信義書院今年3月發表的最新調查顯示，2021年台灣82%企業都未做碳足跡盤查。

他說，現在淨零的課程、講座都座無虛席，因為大部分企業都不知道怎麼做碳盤查，相關人才也供不應求。

政府公布淨零路徑，只有方向，沒有具體行動方案，無助橫在企業門前的巨大減碳挑戰。上市櫃公司明年起要陸續執行碳揭露，經濟部更估算約19萬家企業需要建立碳盤查能力，但永續顧問業者表示，企業做碳盤查、認證花費少則數10萬元，大到上千萬元都有，公司內部沒人能算碳足跡，找顧問業者代勞則所費不貲，加上目前全台查驗碳盤查的機構只有7家，難以應付劇增的盤查需求，中小企業會很徬徨。