未打3劑不得進入健身房 民要求退費遭拒氣炸

未打3劑民眾無法進入健身房消費，向業者要求退費遭拒轉向新北市消保官投訴。(記者李定宇／攝影)

隨著疫情 嚴峻，上月22日疫情指揮中心宣布民眾進入健身 房需打滿三劑疫苗 使得進入，不過是否施打疫苗屬個人意願，部分不願施打疫苗的民眾無法進入健身房轉而要求退費，卻遇到健身房主張「因消費者個人因素造成合約無法履行」不願退費，不少消費者因此轉向消保官求助。新北市消保官則表示，將再通知健身房及消費者進行協商，尋求雙方都能接受的和解方式。

指揮中心宣布需打滿3劑才能進健身房後，許多不願打三劑疫苗的健身房消費者轉而要求業者退費，但業者認為依契約不打3劑的原因可歸咎消費者，因此不願退費或要求消費者負擔599元辦理請假手續，讓消費者心生不滿轉向保官投訴。

民眾認為，指揮中心要求健身房實施三劑門禁限制已經涉嫌違法、侵害人權，沒打疫苗請假健身房還需收599元手續費，將費用轉嫁消費者非常不合理。「合約沒寫明未施打3劑不得進入，故有權無條件解除合約。」向消保官要求健身房解約退費。

對此，新北市法制局長吳宗憲表示，入健身房需打滿三劑疫苗是中央防疫政策，另依據中央體育署的公告「消費者不應主張因自身未完成接種三劑疫苗，而要求業者無條件解除契約，仍需視雙方契約簽訂之內容而定。」似乎體育署認為若雙方契約未明訂時，消費者不能以未打完三劑無法進入健身房，要求業者無條件解除契約。但此部分是否合理、公平尚非無議，會請消保官再通知健身房及消費者進行協商，尋求雙方都能接受的和解方式。

新北市主任消保官王治宇表示，消費者質疑為何「打三劑才能進健身房」的命令已剝奪他們健身的權利，這手段能否達到目的，是否有其他侵害更小的手段，以及是否有大炮打小鳥之嫌，可以作為國家考試的的憲法考題。

王治宇說，現行健身中心定型化契約應記載事項規定，中央流行疫情指揮中心一級開設並發生社區感染時，位於該區域之直轄市、縣市健身中心消費者，可準用暫停會籍或終止契約的規定，業者不得向消費者收取手續費。

民眾未打3劑則無法進入健身房，引發消費糾紛。(本報資料照片)

但問題是目前中央流行疫情指揮中心尚未宣布目前情形是否已構成「社區感染」，導致健身房將消費者不願施打第3劑，視為可歸咎於消費者違反契約原因，消保官認為業者不宜要求消費者支付599元請假手續費，體育署並將請中央疫情指揮中心認定現階段是否已屬於社區感染，獲得肯定答案後即可依此要求健身房不得收取手續費。