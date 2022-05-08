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未利益迴避 藍促羅世宏辭公廣審委

台灣新聞組／台北8日電
公廣董監事人選，被質疑「自己人審自己人」。(本報資料照片)
公廣董監事人選，被質疑「自己人審自己人」。(本報資料照片)

第七屆公廣董監事預計9日審查通過，人選爭議浮上檯面。公廣董監事審查委員羅世宏不僅是台灣事實查核中心董事，也是媒體觀察基金會董事長和華視公評人；但公廣董事被提名人胡元輝和黃兆徽分別擔任事實查核中心董事長和教育總監，彼此關係被質疑宛如「自己人審自己人」。國民黨發言人黃子哲和立委李德維說，基於利益迴避原則，羅世宏應知所進退、主動請辭。

文化部表示，尊重所有審查委員職權及決定。羅世宏昨說，藍營要求無理，於法也無據，他是時代力量所推舉的審查委員，依法必須行使審查職權，也會秉持公正獨立的態度來從事審查工作，不受不當的政治干擾所影響。

據指出，幾位公廣董監事和審查委員的關係密切，許多人更是同事或師生關係，例如，胡元輝和黃兆徽皆出身台灣事實查核中心，但掛名該中心董事的羅世宏、蘇正平、翁秀琪都是公廣審查委員。

台灣媒體觀察教育基金會和優質新聞發展協會，各出資新台幣100萬元資助成立台灣事實查核中心，其中，羅世宏是媒觀董事長、黃兆徽是理事之一；優質新聞發展協會兩位常務理事分別是胡元輝、以及擔任本次公視董監事審查委員的蘇正平。此外，三位第七屆公視董事提名人劉昌德、郭力昕、孫嘉穗分別擔任媒體改造學社理事長、理事和監事。

黃子哲說，審查委員與董事被提名人的「巧合關連」，恐涉及利益衝突，部分被提名人與審查委員都在同一個法人組織，出現頻率最高的羅世宏擔任此次公廣審委，屆時可能出現「董事審查董事長」、「常務監事審查理事長及理監事」或「董事長審查董事」等亂象，形同自己人審查自己人，裁判與球員間緊密連結，如何公正客觀把關？

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，若無法幫助公視更好，建議審委請辭，希望在審查過程發揮道德良心，別讓意識形態滲透到審查過程中，「全民都在看」。李德維說，沒想到下屆公廣董監事名單竟出現「宇昌案」與「卡管案」的相關人士，令人大失所望，期待改善公廣集團，恐怕還是緣木求魚。

民進黨立委張廖萬堅說，審查過程應尊重評審專業，不要有太多政治干預，政黨若點名特定人士，質疑有特定色彩，都是政治語言且沒有科學根據的推論；公視董監事審查委員已經包含國民黨推薦的代表，國民黨團不好好尊重審查委員的專業意見，卻選擇性抨擊被提名的專家學者，無異是在場外下政治指導棋，恐使公廣繼續難產，「若一直用政治觀點來看，只會沒完沒了」。

公廣董事、審委 關係密切 製表／林政忠
公廣董事、審委 關係密切 製表／林政忠

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