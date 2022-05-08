未利益迴避 藍促羅世宏辭公廣審委

公廣董監事人選，被質疑「自己人審自己人」。(本報資料照片)

第七屆公廣董監事預計9日審查通過，人選爭議浮上檯面。公廣董監事審查委員羅世宏不僅是台灣事實查核中心董事，也是媒體觀察基金會董事長和華視公評人；但公廣董事被提名 人胡元輝和黃兆徽分別擔任事實查核中心董事長和教育總監 ，彼此關係被質疑宛如「自己人審自己人」。國民黨 發言人黃子哲和立委李德維說，基於利益迴避原則，羅世宏應知所進退、主動請辭。

文化部表示，尊重所有審查委員職權及決定。羅世宏昨說，藍營要求無理，於法也無據，他是時代力量所推舉的審查委員，依法必須行使審查職權，也會秉持公正獨立的態度來從事審查工作，不受不當的政治干擾所影響。

據指出，幾位公廣董監事和審查委員的關係密切，許多人更是同事或師生關係，例如，胡元輝和黃兆徽皆出身台灣事實查核中心，但掛名該中心董事的羅世宏、蘇正平、翁秀琪都是公廣審查委員。

台灣媒體觀察教育基金會和優質新聞發展協會，各出資新台幣100萬元資助成立台灣事實查核中心，其中，羅世宏是媒觀董事長、黃兆徽是理事之一；優質新聞發展協會兩位常務理事分別是胡元輝、以及擔任本次公視董監事審查委員的蘇正平。此外，三位第七屆公視董事提名人劉昌德、郭力昕、孫嘉穗分別擔任媒體改造學社理事長、理事和監事。

黃子哲說，審查委員與董事被提名人的「巧合關連」，恐涉及利益衝突，部分被提名人與審查委員都在同一個法人組織，出現頻率最高的羅世宏擔任此次公廣審委，屆時可能出現「董事審查董事長」、「常務監事審查理事長及理監事」或「董事長審查董事」等亂象，形同自己人審查自己人，裁判與球員間緊密連結，如何公正客觀把關？

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，若無法幫助公視更好，建議審委請辭，希望在審查過程發揮道德良心，別讓意識形態滲透到審查過程中，「全民都在看」。李德維說，沒想到下屆公廣董監事名單竟出現「宇昌案」與「卡管案」的相關人士，令人大失所望，期待改善公廣集團，恐怕還是緣木求魚。

民進黨立委張廖萬堅說，審查過程應尊重評審專業，不要有太多政治干預，政黨若點名特定人士，質疑有特定色彩，都是政治語言且沒有科學根據的推論；公視董監事審查委員已經包含國民黨推薦的代表，國民黨團不好好尊重審查委員的專業意見，卻選擇性抨擊被提名的專家學者，無異是在場外下政治指導棋，恐使公廣繼續難產，「若一直用政治觀點來看，只會沒完沒了」。