冷眼集／裙帶關係 公廣如何釋疑

第七屆公廣董監事下周一審查前，爭議陸續浮出水面，原本和諧的表象被畫破平靜。公廣媒體本來就是高度政治力運作下的特殊產物，不論是董監事或審查委員都是政黨推薦，當然必須同樣接受社會檢視；公廣不是平行時空，若稱沒有政治力介入不是笑話、就是謊話，任何人都不容以「不受政治力干預」來當護身符，以為就可迴避所有質疑。

公廣董監事或審委，都是學有專精的大學教授或社會賢達，對於利益迴避的認知自然不下於市井小民，如此遴選出來的新公廣，至少才能保持一定的專業高度、符合社會基本期待，才勉強可稱不受不當政治力干預，所有審委都在為歷史背書與見證。

本報系去年揭露一四五○政府標案，部分評委曾是黨工、與執政黨關係密切，引發高度質疑，新聞報稿後，評委以高標準請辭，行政院也從善如流檢討標案評委制度，雖然一四五○的問題仍然不少，至少社會向前進了一小步。

但從被揭露的公廣關係圖，部分人士在不同機構、角色重疊性太高，掛名董事、理事，甚至董事長，下周角色一變，就堂而皇之成為公廣董監事，即使自認是非分明，但許多人都有師生關係、同事情誼，如何避免瓜田李下，密切的裙帶關係，如何杜悠悠之口。

如今的媒體改革大多淪為一家之言，早年是民進黨 高喊黨政軍退出媒體，如今「沒有媒改，就是沒改」，打著改革旗幟，卻規格化改革的條件，從不接受自我改革；在層層自己人掩護下，寡占許多重要的媒體職位、把媒體資源視為禁臠，周而復始都是同樣背景的人才能進入改革的小圈圈。

有些公廣高層一輩子沒跑過新聞、從沒翻過公司財務報表、不知道收視率報表意義，卻可以笑點江山、坐擁媒體資源，華視新聞烏龍出包是冰凍三尺非一日之寒，更是公廣弊病的冰山一角。