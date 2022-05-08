闖前妻家遇見他 醋勁大發持雙刀刺殺

何姓男子（中）不滿吳姓男子僅穿內褲睡在前妻家，涉持刀殺死吳男，7日被捕落網。（記者林保光／攝影）

高雄警方偵辦苓雅區林森二路凶殺命案，昨天下午逮捕涉案的何姓男子，查出何男因為回前妻住處，發現互不認識的吳姓男子僅著內褲躺在臥室，醋勁大發，臨時起意在屋內拿雙刀，封喉刺殺吳致死，由於何男有諸多疑點交代不清，警方今天還要再詢問，詢後將依殺人罪移送地檢署。

據了解，何男（34歲）離婚四個月，搬出林森二路前妻住處後，仍持有前妻住處備用鑰匙，才得以進出前妻住處。

前天上午九時47分，何男到姚姓前妻家，當時姚女帶小孩上學後去上班，他開鎖一進入屋內，發現姚女的網友吳男（37歲）光著上身，僅穿內褲躺在臥室床上，質問吳男是誰，怎麼會在姚女家？吳男驚醒後，雙方爆發口角。

何男勁大發，到廚房拿出二把水果刀，殺向吳男頸部，吳男當場鮮血直流，閃躲到浴室，何男繼續追殺，連刺吳男身上十多刀，吳男失血過多斃命，這時何男趕緊反鎖屋門，在屋內清理滿地鮮血，姚女中途回家時，因打不開家門，以為吳男熟睡，又回去上班。何男聽見開門聲，噤聲不語，直到前妻離去，才趕緊更換衣服、將凶刀放進背包離去，騎車逃往高雄市路竹火車站，並將凶刀擱在機車置物箱，改搭火車回台鐵 鼓山車站。

何男在電梯維修公司上班，前晚穿著工作服，藏匿鼓山車站電梯維修間，警方調閱監視器鎖定何男追查，員警遍尋鼓山車站，巧遇何男從電梯間出來，立即攔捕，何男自知法網 難逃，坦承吃醋才持刀殺人。