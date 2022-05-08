類出國熱 小琉球遊客爆量 生態受重創

小琉球登島人數及垃圾量 製表／陳弘逸

受疫情 影響，近年離島「類出國」風行，小琉球已成為知名度假勝地，爆量遊客催生當地民宿 如雨後春筍般成長，一邊帶來經濟發展，卻也產生負面衝擊，垃圾髒亂，汙水排放，潮間帶物種減少80%，珊瑚礁生態受重創，學者憂心疾呼政府重視。

每年4至9月是小琉球觀光 旺季，登船口周邊隨處可見叫賣攤販，招攬租車、住宿及從事水上活動業者，都仰賴觀光財過活。當地花瓶岩周邊擠滿水上活動人潮，人多如下水餃。

經營機車租賃的陳大姐說：「去年疫情三級警戒期間島上空蕩蕩，收入歸零，差點喝西北風，還好現在恢復了」。

全島完全沒有紅綠燈，開心遊車河，但岔路多，遊客騎車速度快，居民常被嚇到，遊客機車也常亂停，沿著環島公路，觀察每個定點放置的垃圾桶，幾乎都堆滿垃圾。

有「威尼斯海灘」美譽的蛤板灣，當地安靜如祕境，杳無人跡，實際潛入海中，未見到攀附在珊瑚上的生物，只有大片白化的死亡珊瑚礁，以及光禿礁岩中遍布的海膽。今年4月起潮間帶加強人流管制，看似人為干擾減少，一道道湧向岸際的海浪，不時夾帶寶特瓶、香菸盒等垃圾，對照美麗海景，格外刺眼。

民宿林立，汙水處理負荷加劇，屏東縣琉球鄉自然人文生態觀光協會理事長陳文玉說，「這些景象，早已見怪不怪了」，小琉球的本福村，一幢幢特色民宿林立，比新穎、比豪氣，遊客一批批湧入，帶來水土保持隱憂，也產生棘手的廢水處理問題。

去年8月連續降雨時，雨水夾帶邊坡泥流滾滾而下沖進潮間帶，一幕幕「咖啡牛奶」色景象，讓當地人心驚。

陳文玉說，當地今年4月起設置管制站要控管入場遊客量，目的是保護潮間帶生態不受過度人為干擾，可惜汙水處理沒跟上，等於潮間帶保護只做半套，「若廢水處理能做到位，守護潮間帶最後一哩路就完成了」。

國立中山大學海洋事務研究所特聘教授張水鍇、海洋科學系教授劉莉蓮等人長期關注小琉球，張水鍇說，當地雖有汙水處理設施，卻無法涵蓋劇增的民宿，大量生活廢汙水直接排入海或潮間帶，造成水域優養化、藻類大量增生及海水酸化，也加速海膽侵蝕珊瑚礁速度。

海委會海洋資源處長王茂城表示，台灣近海設有105處固定的水質測站，沒有包含小琉球，會請本會海洋保育署協助屏東縣政府，研議設固定水質測站可行性。

屏東縣府指出，近年在琉球鄉設置三處聚落式汙水處理廠，處理居民及遊客廢水，約為全島六成汙水處理量能，第四座設於大福漁港，即將動工，預計明年3月完工，加入第四座後，可望處理全島約九成汙水。