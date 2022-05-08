我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

類出國熱 小琉球遊客爆量 生態受重創

台灣新聞組／屏東8日電
小琉球登島人數及垃圾量 製表／陳弘逸
小琉球登島人數及垃圾量 製表／陳弘逸

疫情影響，近年離島「類出國」風行，小琉球已成為知名度假勝地，爆量遊客催生當地民宿如雨後春筍般成長，一邊帶來經濟發展，卻也產生負面衝擊，垃圾髒亂，汙水排放，潮間帶物種減少80%，珊瑚礁生態受重創，學者憂心疾呼政府重視。

每年4至9月是小琉球觀光旺季，登船口周邊隨處可見叫賣攤販，招攬租車、住宿及從事水上活動業者，都仰賴觀光財過活。當地花瓶岩周邊擠滿水上活動人潮，人多如下水餃。

經營機車租賃的陳大姐說：「去年疫情三級警戒期間島上空蕩蕩，收入歸零，差點喝西北風，還好現在恢復了」。

全島完全沒有紅綠燈，開心遊車河，但岔路多，遊客騎車速度快，居民常被嚇到，遊客機車也常亂停，沿著環島公路，觀察每個定點放置的垃圾桶，幾乎都堆滿垃圾。

有「威尼斯海灘」美譽的蛤板灣，當地安靜如祕境，杳無人跡，實際潛入海中，未見到攀附在珊瑚上的生物，只有大片白化的死亡珊瑚礁，以及光禿礁岩中遍布的海膽。今年4月起潮間帶加強人流管制，看似人為干擾減少，一道道湧向岸際的海浪，不時夾帶寶特瓶、香菸盒等垃圾，對照美麗海景，格外刺眼。

民宿林立，汙水處理負荷加劇，屏東縣琉球鄉自然人文生態觀光協會理事長陳文玉說，「這些景象，早已見怪不怪了」，小琉球的本福村，一幢幢特色民宿林立，比新穎、比豪氣，遊客一批批湧入，帶來水土保持隱憂，也產生棘手的廢水處理問題。

去年8月連續降雨時，雨水夾帶邊坡泥流滾滾而下沖進潮間帶，一幕幕「咖啡牛奶」色景象，讓當地人心驚。

陳文玉說，當地今年4月起設置管制站要控管入場遊客量，目的是保護潮間帶生態不受過度人為干擾，可惜汙水處理沒跟上，等於潮間帶保護只做半套，「若廢水處理能做到位，守護潮間帶最後一哩路就完成了」。

國立中山大學海洋事務研究所特聘教授張水鍇、海洋科學系教授劉莉蓮等人長期關注小琉球，張水鍇說，當地雖有汙水處理設施，卻無法涵蓋劇增的民宿，大量生活廢汙水直接排入海或潮間帶，造成水域優養化、藻類大量增生及海水酸化，也加速海膽侵蝕珊瑚礁速度。

海委會海洋資源處長王茂城表示，台灣近海設有105處固定的水質測站，沒有包含小琉球，會請本會海洋保育署協助屏東縣政府，研議設固定水質測站可行性。

屏東縣府指出，近年在琉球鄉設置三處聚落式汙水處理廠，處理居民及遊客廢水，約為全島六成汙水處理量能，第四座設於大福漁港，即將動工，預計明年3月完工，加入第四座後，可望處理全島約九成汙水。

小琉球每年上百萬觀光客到訪，每天上萬遊客踩踏，潮間帶珊瑚礁生態嚴重受創。（記者劉...
小琉球每年上百萬觀光客到訪，每天上萬遊客踩踏，潮間帶珊瑚礁生態嚴重受創。（記者劉學聖／攝影）

民宿 觀光 疫情

上一則

國台辦願助台買快篩搞分化？朱立倫：為何讓人見縫插針

下一則

台確診增4.4萬例、12死 病歿數創本波疫情新高

延伸閱讀

五一露營狂潮 有草地就有帳篷…4個月7200相關企業誕生

五一露營狂潮 有草地就有帳篷…4個月7200相關企業誕生
疫情延燒…五一遊客少3成 收入大減逾4成

疫情延燒…五一遊客少3成 收入大減逾4成
中國五一周邊遊亂抬價 民宿價格最多漲7倍 比出國還貴

中國五一周邊遊亂抬價 民宿價格最多漲7倍 比出國還貴
NASA太空站變民宿 平民太空人首訪太空站 3富翁安返地球

NASA太空站變民宿 平民太空人首訪太空站 3富翁安返地球

熱門新聞

台北戴口罩民眾上月30日在街頭遊逛。美聯社

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

2022-05-07 09:40
（圖：指揮中心提供）

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

2022-05-03 03:23
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

2022-05-07 15:14
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。記者蘇健忠／攝影

台灣確診數累計破20萬 24歲女打3劑重症亡

2022-05-04 17:27

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男