黑白集／官員免費配發 哪知排隊辛苦

台灣疫情持續升溫，快篩實名制上路後，民眾紛紛上街排隊搶購。（記者黃仲裕／攝影）

台灣當下的防疫景象堪稱「三排」。一是排隊打疫苗，二是排隊等PCR，三是最糟的排隊買快篩試劑。陳時中 不知人間疾苦，聲稱到本月5日為止，快篩實名制已售出300萬人份。他渾然不覺，這話從另一頭解讀就是：還有2000萬人買不到。

把老百姓整成這樣，連蔡總統都看不下去了，但官員們仍老神在在，處變不驚。原因是，民眾要排隊，官員卻不必排；民眾要實名制購買，政府官員則是透過「共同供應契約平台」早就免費配發。在這種情況下，當官的哪會在乎試劑價格合不合理，供貨夠不夠快，民間要排多久？

也不知道是出自哪個天才官員的靈光，政府發給每家藥房的快篩實名制「配額」，是一天78份，不分城鄉都一樣。但在都會區，藥房每天還沒開門，等在門口的人龍就不止78人。這種制度，基本不把民眾的時間成本當回事，也不在乎他們的需要。

在民眾漫天抱怨下，藥師公會把責任推給中華郵 政，怪他們送貨遲緩。這下又惹怒郵務士大人，聲稱不分內外勤都在趕工出貨，卻還要挨罵，大嘆不公。藥師、郵局間的口角，立刻暴露一個新的問題：民間的物流配送管道那麼多，為何十萬火急的快篩試劑卻非要指定中華郵政 獨家分送？

疫情這把火，燒得民間又慌又怒，但官員真的在為人民服務嗎？