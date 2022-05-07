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陳時中稱「我有快篩不用排隊」 被批不知民間疾苦

台灣新聞組／台北7日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照片）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照片）

快篩試劑缺貨引發民怨。蔡英文總統昨傍晚指出，這個月預計取得1億劑左右的快篩試劑，最快下周陸續鋪貨。

昨天記者會上被問及是否考慮去排隊買快篩了解情況，陳時中回說「我已經有了為什麼要去排隊？」被不少人批評不知民間疾苦。

國民黨主席朱立倫表示，無論蔡英文總統如何動怒，現實是快篩仍然一劑難求。陳時中的回應更證明，政府總是不懂百姓的苦。

蔡總統昨透過錄影發表談話指出，行政院已經協調，會在目前疫情風險較高的北北基桃優先增加出貨，最快下周會陸續增加鋪貨。

陳時中說可讓藥局分早、中、晚三時段販售。北市副市長黃珊珊昨批，沒提高總數量只是朝三暮四，她炮轟「如果把民眾當成猴子，人民會更憤怒」。

台北中國時報報導，黃珊珊直言，快篩劑是總數不足，不是分段分流排隊買的問題，而是總數沒增加，好比早上給你三個、下午四個，你不滿意，就給你早上四個、下午三個，網友諷是「朝三暮四」。

消基會指出，每劑100元台幣挨批售價太貴外，政府提供配售的數量，遠遠不足在街頭四處湧現的「國家排隊」消費者的需求，政府應苦民所苦，改變目前決策，立即停止實名制配售。

對快篩實名制供不應求引發的民怨，有媒體詢問陳時中對此給自己打幾分，他巧妙回答，「考試還沒有完，考卷才剛發下來而已，過一段時間，自然這成績大家就有論斷」。

陳時中 蔡英文 疫情

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