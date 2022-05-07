涉圖利？國民黨赴監院告陳時中、吳秀梅瀆職

國民黨立院黨團6日赴監察院告發告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅瀆職，要求監察院徹查高登弊案。（記者林澔一／攝影）

高登環球生醫被踢爆資本額僅200萬（台幣，下同，約6.74萬美元）卻拿下逾16億快篩大單，引發中央流行疫情 指揮中心圖利廠商等質疑。國民黨 立院團昨天要求公開決議廠商得標的會議紀錄，並赴監察院告發衛福部長陳時中 、食藥署長吳秀梅瀆職，要求監察院徹查高登弊案。

陳時中昨不客氣回擊：「國民黨意見這麼多，有這麼多想法就來投標看看」，他表示，若國民黨參與投標，就會知道指揮中心要求很多，「不要只會講風涼話，就以為人家都沒有在審」。吳秀梅回應，審查過程均經一定標準，「食藥署就是做該做的事」，替民眾把關進口快篩試劑。

國民黨副書記長林思銘指出，高登前年底從小吃店變身生醫公司，既無實績也無增資，食藥署卻在去年8月5日核准高登等15家廠商進口醫療器材，核准的標準為何？指揮中心5月2日除行文高登採購快篩試劑外，還行文給哪些公司？有幾家廠商投標、得標，高登國外採購價格多少？請指揮中心公布會議紀錄。

林思銘表示，高登沒實質營運，也沒參與過政府標案，竟然在被揭發後就棄標，違反政府採購法。

國民黨立委鄭麗文調查發現，高登屬中小型微型企業，還拿到經濟部本年度補助款，經濟部到底有沒有落實查核，一家空殼公司也能拿到補助款？難道是經濟部認證殷實商人？

國民黨林奕華進一步指出，進口國外快篩試劑要取得原廠證明書，衛福部有查核嗎？高登有達到運送快篩試劑必要條件嗎？

陳時中重申，議約相關程序皆依法進行，廠商須符合三項資格要求，因快篩試劑需求遽增，目前共九家廠商投標，均經相關文件審查確認。