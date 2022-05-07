高登快篩爭議 藍揭「綠金網路」 金主聯結到柯建銘

高登環球生醫董事長劉緯澤6日舉行記者會說明購買快篩劑與放棄的始末，並出示公司營業登記與獲得衛生署的緊急授權等文件。（記者潘俊宏／攝影）

高登環球生醫公司爆出爭議後，棄標政府16.5億（台幣，下同，約5600萬美元）快篩試劑大單。負責人劉緯澤昨天出面受訪表示「就算國民黨 沒罵我，我還是做不出來」。國民黨表示，這證明了民進黨 兩天來對國民黨的甩鍋，純屬轉移焦點的抹黑，反而是衛福部的草率把關，讓根本不具備相關能力與資格的廠商「魚目混珠」。

國民黨進一步表示，揭開快篩採購廠商的面紗，卻讓人更怵目驚心，背後是龐大的「綠金關係網路」結構，高登環球生醫公司的資金合作方爲昶虹國際有限公司，負責人林俊輝的親兄弟陳俊義，是民進黨立院黨團總召柯建銘的顧問。請民進黨交出緊急採購會議紀錄，不要再閃躲快篩採購存在漏洞與爭議的事實。

台北市議員徐巧芯指出，林俊輝另家掛名負責人的公司「萬物皆可貸」，今年3月前的董事長是陳俊義，兩人是分別從父姓和母姓的親兄弟，陳俊義經常出入柯建銘在立法院的辦公室，「又好巧」。

柯建銘表示，與林俊輝擔任記者時認識，陳俊義曾在他選舉時幫忙，並於2016年進入辦公室擔任助理，但隔年離開職務，目前掛名辦公室顧問。柯建銘說，這件事「不用扯到我身上」，既然是公開開放招標，任何認為自己有能力的公司本來就可以投標。

在接連爆出有詐欺、違反藥事法等官司爭議後，劉緯澤昨天首度對外說明，他說，高登環球負責與南韓 廠商洽談合約，昶虹國際董事長林俊輝負責協助資金，因時間太趕，真的做不到才放棄，與政治無關。至於他個人官司，他以已進入司法程序，不再多說。

不過，上市公司昶虹公司昨天發表重大訊息澄清，表明尚未與高登生醫、韓商CELLTRION簽約，也未替高登生醫提供任何財務擔保。

重訊內容指出，高登生醫聲請引進CELLTRION快篩試劑1700萬劑，政府雖有意緊急採購，因每劑價格僅95元，不及高登生醫獲韓商允許價格。因對價金支方式、政府保證、銀行保證等諸多事項未達共識，昶虹尚未與高登生醫、韓商簽約，也未替高登提供任何財務擔保。

國民黨說，民進黨不僅不思檢討，還試圖把鍋甩給國民黨。新北市議員葉元之說，劉緯澤根本吃了誠實豆沙包，被記者追問就說跟國民黨無關，是自己做不出來。