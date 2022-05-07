辦段宜康曲棍球案 檢察官陳隆翔遭二度彈劾

檢察官陳隆翔因曲棍球案第二度被彈劾。(本報資料照片)

監察院昨深夜突襲公告，偵辦民進黨前立委段宜康曲棍球案的台中地檢署檢察官 陳隆翔，在前天監院彈劾 審查委員會上，以10：1比數通過彈劾。這是陳隆翔繼2019年5月14日之後，第二度被彈劾，案由同樣是曲棍球案，創下監院罕見紀錄。

陳隆翔前年被監察院彈劾後，職務法庭判決不受懲戒確定，監察院提起再審，職務法庭仍認為並無違誤，駁回再審，監察院仍不服，上訴到職務法庭第二審，職務法庭第二審認為，原判決並無法官法規定的違背法令情形，再判決上訴駁回確定。

提案監委高涌誠表示，這次提案彈劾，主要是因應懲戒法院職務法庭所認定之狀況，以完備程序。監院人士則指出，正常情況是以一事不二議為原則，同案被二度彈劾確實是極罕見情況。

高涌誠說，在第五屆監委時期，和監委蔡崇義一起立案的陳隆翔案，認定陳在彰化地檢署任內，偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，以偽造文書、業務侵占等罪，緩起訴李姓秘書長等人，卻漏未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序，經調查共發現十一項違失，均載明在調查報告中。

陳隆翔目前任職台中地檢署公訴組，他表示，因目前尚未收到彈劾文，對於彈劾內容尙不清楚，希望能先沉澱一下，待之後確認再進一步表示看法；台中地檢則表示，因彈劾涉及個人不便替他回應。

陳隆翔就第一次曲棍球案被彈劾就引起法界反彈，這次又以同一事實二度遭彈劾，不少檢察官都認為監察院為政治動機、追殺意圖不惜一切，根本是歹戲拖棚、沒完沒了，近期檢察界勢必又會有一波大力反彈。

監察院公告指出，監察委員高涌誠、林郁容就檢察官陳隆翔偵辦中華民國 曲棍球協會相關人員涉嫌侵占公款案件，就該案重要爭點未致力於真實之發現，僅憑被告之自白即率爾結案，背離檢察機關辦案注意事項，均屬嚴重疏漏，論理過程也難以昭信服，尚非法律見解之歧異。

公告說，陳曾函詢被害人彰化縣政府教育處關於緩起訴處分之意見，卻未待彰縣府回覆即當庭諭知給予被告緩起訴處分，嚴重違反辦案程序規定，斲喪司法之公信力，其違法失職情事甚為明確，情節重大，經審查決定彈劾成立。