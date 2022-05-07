辦段宜康曲棍球案 檢察官陳隆翔遭二度彈劾
監察院昨深夜突襲公告，偵辦民進黨前立委段宜康曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔，在前天監院彈劾審查委員會上，以10：1比數通過彈劾。這是陳隆翔繼2019年5月14日之後，第二度被彈劾，案由同樣是曲棍球案，創下監院罕見紀錄。
陳隆翔前年被監察院彈劾後，職務法庭判決不受懲戒確定，監察院提起再審，職務法庭仍認為並無違誤，駁回再審，監察院仍不服，上訴到職務法庭第二審，職務法庭第二審認為，原判決並無法官法規定的違背法令情形，再判決上訴駁回確定。
提案監委高涌誠表示，這次提案彈劾，主要是因應懲戒法院職務法庭所認定之狀況，以完備程序。監院人士則指出，正常情況是以一事不二議為原則，同案被二度彈劾確實是極罕見情況。
高涌誠說，在第五屆監委時期，和監委蔡崇義一起立案的陳隆翔案，認定陳在彰化地檢署任內，偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，以偽造文書、業務侵占等罪，緩起訴李姓秘書長等人，卻漏未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序，經調查共發現十一項違失，均載明在調查報告中。
陳隆翔目前任職台中地檢署公訴組，他表示，因目前尚未收到彈劾文，對於彈劾內容尙不清楚，希望能先沉澱一下，待之後確認再進一步表示看法；台中地檢則表示，因彈劾涉及個人不便替他回應。
陳隆翔就第一次曲棍球案被彈劾就引起法界反彈，這次又以同一事實二度遭彈劾，不少檢察官都認為監察院為政治動機、追殺意圖不惜一切，根本是歹戲拖棚、沒完沒了，近期檢察界勢必又會有一波大力反彈。
監察院公告指出，監察委員高涌誠、林郁容就檢察官陳隆翔偵辦中華民國曲棍球協會相關人員涉嫌侵占公款案件，就該案重要爭點未致力於真實之發現，僅憑被告之自白即率爾結案，背離檢察機關辦案注意事項，均屬嚴重疏漏，論理過程也難以昭信服，尚非法律見解之歧異。
公告說，陳曾函詢被害人彰化縣政府教育處關於緩起訴處分之意見，卻未待彰縣府回覆即當庭諭知給予被告緩起訴處分，嚴重違反辦案程序規定，斲喪司法之公信力，其違法失職情事甚為明確，情節重大，經審查決定彈劾成立。
上一則
涉圖利？國民黨赴監院告陳時中、吳秀梅瀆職
下一則
FB留言