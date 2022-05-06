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批高登必有貓膩 趙少康：不容許發國難財

台灣新聞組╱台北6日電
中廣董事長趙少康。(圖：趙少康辦公室提供
中廣董事長趙少康。(圖：趙少康辦公室提供

國民黨團日前踢爆衛福部16.5億元台幣快篩委託公司高登環球，前身是經營餐飲業，消息一出引發大量迴響，各路爆料紛紛出爐，但衛福部長陳時中卻說高登是殷實的商人，中廣董事長趙少康今日受訪時表示，他認為中間一定有貓膩，檢調應該好好查一下，並且說不容許有人趁疫情的時候發國難財，這是非常可惡的。

趙少康說，他覺得陳時中莫名其妙，怎麼知道對方是殷實的商人，不是還幾個案子在法院，還欠別人錢，殷實的商人會幹這種事情嗎？開個小吃店資本額兩百萬，就可以拿到政府16.5億元這樣大金額的標案，而高登過去信用不好，陳時中卻信任高登，還說很多大公司過去之前也是小公司，是要扶植高登嗎？

趙少康質疑，其他小公司這麼多，團膳業者這麼多，為何獨厚高登，其他人沒資格嗎？其他人更改營業項目就可以包這麼大的工程嗎？中間一定有貓膩，如果是正當商人被罵了當然還是繼續標案，為何一被罵就退了呢？更顯示中間很奇怪有貓膩，檢調應該好好查一下，高登還說風涼話，說要國民黨去買快篩，難道高登環球不是應該說自己都準備好了，要繼續標案嗎？

趙少康說，國家遇到這樣的疫情就是國難，不容許有人發國難財，一定要除惡務盡。

趙少康 陳時中 疫情

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