全因老爸1句話 台老翁砸200萬挖2噸黃金

嘉義69歲安姓老翁為完成父親遺願，找劉姓合夥人合法申請手續後，在台東知本捷地爾空地開挖2公噸「黃金」寶藏，5日最後期限，未料，截至5點前沒有挖到黃金。（記者尤聰光／攝影）

嘉義69歲安姓老翁為完成父親遺願，找劉姓合夥人合法申請手續後，繳交共208萬元（台幣，下同，約7萬美元）的保證金，上月7日僱工以怪手等機具，在台東知本捷地爾空地開挖2公噸「黃金」寶藏，歷經停工後，4日復工開挖，希望趕在5日最後期限內挖到寶，未料，截至下午5時前沒有結果。劉姓合夥人說，已向國有財產署申請展延，擇期再開挖。

劉姓合夥人說，他們開挖黃金並非空穴來風，更不會拿自己的投資 錢開玩笑，開挖這是經過科學調查，他們有請波蘭專家及台大教授到現地進行光譜儀的金屬探測，結果光譜儀呈現大量紅色反應，推估有2公噸的黃金埋在深度約7到15公尺的地下；他有信心一定會挖到黃金，無奈時間有限，從前天到昨天開挖深度及範圍不夠。

老家在嘉義阿里山 區的安姓老翁，從小就聽父親敘述，日據時代在台東知本當警察 時，聽說當時日本軍戰敗離開時，在知本某地區埋不少東西，雖然謠傳是寶藏，但真的不知道是什麼，父親離世前又提醒他，未來有能力應到台東挖掘確認。老翁因為工作關係到台東後，又聽到知本埋寶藏故事，讓他覺得父親所言可信度高。

因此，老翁幾年前找了劉姓合夥人，並曾僱工到幾個可能區域探測，發現其中一處「有金屬反應」，2020年就向台東縣政府及國有財產局申請開挖獲准，沒想到遇疫情，開挖工作暫緩。今年4月7日再度開挖，未料，該區土地雖屬縣有及國有財產署，但也是部落傳統領域，部落對開挖有意見，開挖再度受阻。

安、劉2人繳交共208萬元的保證金，加上開挖工程所需費用超過100多萬元，若不再開挖，等於投資心血都泡湯；因此，兩人昨天依法行使權益，再度開挖，希望趕在期限內能挖出結果，但開挖過程都只挖到廢棄圓鍬、鋤頭及鋼筋等鐵製品，還有一些木材，最終沒能如願挖到黃金。

劉姓合夥人說，他們已向國有財產署申請展延，擇期再開挖。國有財產署南區分署台東辦事處表示，安、劉兩人申請開挖程序都合法，也提出再次開挖申請，但尚有資料待補齊。依「國有埋沉財產申請掘發打撈辦法」規定，申請人挖掘獲得財產時，所得價款扣除執行機關處理費用60%後，40%為申請人所有。