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真跡首亮相 孫中山墨寶「天下為公」公開展出

記者陳宛茜／台北6日電
國父紀念館5日舉行慶祝50周年館慶，活動中並為國父墨寶《天下為公》揭幕象徵50周年館慶系列活動正式開始。（記者曾學仁／攝影）
國父紀念館5日舉行慶祝50周年館慶，活動中並為國父墨寶《天下為公》揭幕象徵50周年館慶系列活動正式開始。（記者曾學仁／攝影）

今年是國父紀念館開館50周年，國父紀念館昨宣告系列慶祝活動，也為國父孫中山手書「天下為公」真跡舉辦揭幕儀式。這幅作品是1923年孫中山為了嘉許陸匡文協助林雲陔領導高州起義的功勞，親自題「天下為公」四字相贈，第一次對外公開展出。

陸匡文1949年後赴台、1964年病逝於台北。其子陸景武於2001年將這幅國父墨寶交由國立國父紀念館典藏。他在回憶錄中提到，「這項墨寶被父親視同生命，離亂中並未失去，我才能繼續保管珍藏至今」。

在此一國父墨寶捐贈之前，陸景武曾邀請多位重要人士觀覽並題字，包括國父長子孫科、黨國大老黃季陸、陳立夫、張其昀等人，讓此作更添歷史價值。王蘭生表示，國父紀念館將與國民黨黨史館洽談借展，希望展出國父遺牙等重要國父遺物，甚至永久典藏。規畫未來每年舉辦一場主題展，展出國父相關展覽。

國父紀念館5日慶祝50周年館慶，為國父墨寶「天下為公」揭幕，並規畫推出「漫遊國父...
國父紀念館5日慶祝50周年館慶，為國父墨寶「天下為公」揭幕，並規畫推出「漫遊國父紀念館App」等活動，讓「國父」與民眾互動。（記者曾學仁／攝影）

國父紀念館館長王蘭生指出，此次慶祝活動特別開發結合AR技術的「漫遊國父紀念館App」，除了介紹國館古蹟建築不可不知的20個小故事，民眾更可透過手機、平板等媒介，看到國館大廳中坐姿高5.8公尺的國父銅像站起來走動。還可以跟比YA的國父銅像互動合影，顛覆國父紀念館大廳過去嚴肅的印象。

此外，國父紀念館「跨域加值計畫」採分期分區進行，3、4月陸續完成「懷舊鐵道三張犁支線」、「中軸廣場」等工程並開放。王蘭生表示，預計明年下半年進行主館整修，包括作為表演場館的大會堂，工期可能長達三年。

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