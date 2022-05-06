黑歷史遭起底 高登董座涉詐欺賣陸製黑心口罩

高登環球生醫公司前夜發出聲明，表示不參與投標快篩劑。不過新北市議員葉元之踢爆，高登環球董事長劉緯澤，涉謊稱獲日本吉卜力公司授權製造、販售宮崎駿動畫口罩 ，藉此詐騙 另家口罩商300萬(台幣，下同)授權金，台北地檢署已由檢肅黑金專組偵辦，釐清劉緯澤等七人是否涉犯詐欺 罪。

劉也被爆出過去詐欺黑歷史，曾使用合法醫療口罩紙盒，包裝大陸製黑心口罩，詐騙廠商483萬元，台中地檢署去年3月依違反藥事法、詐欺罪起訴劉等四人。

葉元之說，劉緯澤涉嫌詐欺，還違反藥事法，現在被質疑就放棄大單，是斷尾求生。他說，劉緯澤是土城大地主，積極研發生物醫學器材，但他學長爆料，劉緯澤公司自始至終只有三個人，不僅欠租賃公司錢，還因涉違反藥事法，更涉嫌詐欺他學長，指揮中心居然會跟這種公司採購16.5億元快篩劑。

台中地檢署書顯示，2020年8月，台灣因疫情緣故，導致市場有大量醫療口罩需求，劉得知北部有業者有意購買，誆稱可提供合格的台灣國際生醫製造的醫療口罩，業者得知後立刻下訂簽約，並匯款483萬元。

據調查，劉緯澤夥同智順科技負責人江姓父子檔、天佑醫材公司陳姓女負責人，先向台灣國際生醫授權的印刷廠，以每盒15元的代價，購買10萬個口罩包裝盒，劉緯澤購買大陸製造的口罩，以每盒50片包裝成合格的一般醫療口罩，陸續寄送給指定客戶。

客戶收貨發現，口罩根本沒有主管機關許可鋼印，提告詐欺；檢方在廠房扣到4萬7000個空盒，還有23萬片黑心口罩，劉緯澤見東窗事發，將483萬元退回被害人。