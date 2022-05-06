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高登棄標 陳時中指政治干預商業 藍批：說棄就棄？

台灣新聞組╱台北6日電
國民黨質疑高登環球生醫公司前身是小吃店，卻承接採購1700萬劑快篩試劑標案。記者前往該公司登記大樓辦公室，發現已清空。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨質疑高登環球生醫公司前身是小吃店，卻承接採購1700萬劑快篩試劑標案。記者前往該公司登記大樓辦公室，發現已清空。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨質疑高登環球生醫公司資本額僅200萬元(台幣，以下同)，前身是小吃店，卻承接採購快篩試劑1700萬劑標案；面對外界爭議，該公司已決定棄標。指揮中心指揮官陳時中昨在立院說，「這是政治干預商業」，原本5月中旬後，高登能提供1700萬劑快篩試劑進口，如今將必須另找貨源，持續採徵用方式補足。

陳時中表示，目前快篩試劑來源有羅氏、亞培及國產業者，但在5月15日前因供貨、排程等影響，部分貨源無法送到，因此向台灣十家代理商爭取投標，已於4月29日至30日發文，廠商需持有食藥署專案許可輸入的快篩試劑，效期為六個月，並於5月31日前履約，而自5月10日起，未到貨數量將計罰。

此十家業者預計進貨量為6830萬劑，後來統計供貨數降至5270萬劑。陳時中說，5月4日開標，由於高登已棄標，短少1700萬劑。因尚未與高登環球簽訂合約，對方不會受罰。

國民黨質疑，為何不要求一定規模的公司投標資格？陳時中說，他不喜歡限定廠商資格，容易變成規格綁標，這次採購快篩試劑屬開口合約，就是要盡量開放廠商申請，快篩數量也沒有限定。

國民黨團表示，陳時中居然以「政治干預商業」為高登環球護航到底，回答避重就輕，要求說清楚講明白，政府採購合約可以説棄約就棄約嗎？

國民黨團提出兩點質疑：第一，陳時中說參與此次緊急採購的廠商皆取得國際原廠的授權書及EUA，高登環球有無取得賽特瑞恩公司的原廠授權書？第二，經查高登環球並未獲得「醫療器材優良運銷準則（GDP準則）」相關的認證，1700萬劑的快篩試劑，高登公司如何運輸？如何儲存？

國民黨立委鄭麗文指出，記者查訪發現高登公司已搬走一個月，「史上最勵志小吃店一夜變鬼故事」，那指揮中心月初發公文說這份16億元的快篩劑大單，「是發給鬼嗎？」且政府採購合約可以說棄約就棄約，標案保證金、韓國原廠的採購合約可以說違約就違約嗎？虧錢3000萬元的生意有人做嗎？這種說詞有人會相信嗎？

陳時中 國民黨 EUA

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