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安全帶陷入乳溝？台女駕駛稱誤判吃罰單 法院不採信

記者曾健祐／台中6日電
台中地院。(記者曾健祐／攝影)
台中地院。(記者曾健祐／攝影)

台中李姓女子經國道未繫安全帶遭罰3000元台幣，她不服提行政訴訟主張自己身材微胖，「安全帶陷入胸部」才不明顯，舉發照片也有色調差距才導致誤判；但法院勘驗照片，發現她衣著平整無明顯皺褶，且李稱身上黑影的寬度、顏色都和隔壁乘客身上安全帶差距大，不予採信予以駁回，可上訴。

經查，李女去年8月15日開小客貨車經國道6號東向14公里，因沒繫安全帶經快官分隊認定違規舉發，由台中市交通事件裁決處3000元台幣罰鍰，李不服提行政訴訟。

李女主張，她確實有繫好安全帶，但因為自己身材微胖「安全帶陷於胸部間」，所以照片看起來安全帶寬度才沒向一旁乘客明顯，且她左肩、左胸右下延伸部分出現黑色安全帶，舉發照片可能有色差造成誤判，認為舉發照片無法清楚顯是她沒有繫安全帶。

台中交裁處抗辯稱，照片顯示李女左肩至前方胸口都沒繫安全帶痕跡，且比對她旁邊的男乘客穿藍色上衣，右肩至左腰出現黑色安全帶，但李女穿淺色上衣，卻沒有出現如一旁乘客的安全帶顏色，僅有衣領至胸部間有陰影，色調和安全帶不同，認定違規屬實。

法院勘驗舉發照片，發現可清晰看見李女所稱自己左肩至右下方延伸部分，其寬度、色澤都和一旁乘客繫的安全帶「差距甚大」，且她領口衣著完整，上半身衣物也沒有皺摺，足以認定沒有安全帶陷入衣物情事。

法院認為，李女主張安全帶陷入胸部間，因色調影響無法顯現等，但經勘驗後認定不是安全帶，認為原處罰並無違誤，予以駁回。

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