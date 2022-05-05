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高雄女監醫檢師偷懶 847瓶尿液全勾「陰性」被抓包

記者張議晨／高雄5日電
高雄女監的溫姓醫檢師，偷懶沒依程序驗尿，被監所主管抓包後移送法辦。(記者張議晨／翻攝)
高雄女監的溫姓醫檢師，偷懶沒依程序驗尿，被監所主管抓包後移送法辦。(記者張議晨／翻攝)

高雄女監的溫姓公職醫檢師，貪圖方便竟然將監所內的847瓶尿液，沒送驗就直接勾「陰性」、「無須複驗」，但監所主管起疑，將500多瓶尿液重送檢驗，有14瓶呈現「陽性」，抓包溫女偷懶行為，所幸這批尿液複驗都過關，檢方偵結後，認為溫女沒前科，尿液也都未檢出陽性，給予緩起訴，但須向公庫支付5萬元台幣。

檢方調查，在高雄女監任職20年的溫女，負責監獄內的尿液檢驗等業務，用來判讀收容人有沒有吸食毒品，但去年4月20日至5月，溫女貪圖方便，採檢回來的尿液她沒依照程序沒開封檢驗，就直接在檢驗報告上勾選「陰性」、「無須複驗」，偽造的報告再送主管簽核。

但800多瓶尿液都檢出「陰性」，讓監所主管起疑，將部分尿液重新送驗後，果然有14瓶呈現「陽性」反應，她也坦承沒有開封檢驗，直接在名冊上寫上「陰性」，案經女監、廉政署調查後，溫女被依偽造文書等罪移送法辦。

雄檢偵查時，檢方發現這14瓶呈陽性反應的尿液，經複驗送往實驗室檢驗後，其中11瓶因尿液量不足，無法檢驗，另3瓶複驗後呈陰性反應。

檢方考量溫女沒前科，只是貪圖便利，損害女監對尿液及吸毒管理上的正確性，所幸有問題的尿液經複驗後都過關，未影響刑事偵查的判斷，因此給予溫女緩起訴處分，但須向公庫支付5萬元。

監獄 毒品

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