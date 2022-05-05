綠電交易被大企業全包 經部擬打造零售市場

公有土地標租光電案場及區塊開發離岸風場，未來須納一定比率綠電投入「零售市場」。(本報資料照片)

台灣號稱已開始綠電交易，但長期陷入「寡頭」市場，多數綠電由「護國神山」台積電等級的大企業掃空，有的風場甚至尚未開始發電就全被包下，導致中小企業苦於「無綠電可買」。經濟部次長曾文生昨天拋出新方案，未來公有土地標租光電案場及區塊開發離岸風場，須納一定比率綠電投入「零售市場」，也就是不能把整個案場的綠電都賣給同一家廠商。

行政院副院長沈榮津昨在「2022綠電高峰會」表示，再生能源是台灣達成淨零轉型最重要一環，台灣有17家企業加入承諾完全使用再生能源的RE100，目前有22家綠電售電公司投入綠電媒合供需。

曾文生致詞時提到，以目前台灣綠電交易市場來說，還是批發、躉售階段，也就是可以看到知名大企業包下一整個風場所有發電量的案例，而這些交易案由於「風場發電量」小於「企業用電量」，因此每一度電都是「有效的」；加上這些企業信評都會很好，對銀行授信很有幫助，也因此非常容易朝這個交易模式進行，造成「少數公司將所有再生能源給包掉了」。

由於台灣廠商多配合國際供應鏈，響應全球減碳目標，也會衍生綠電憑證需求，曾文生指出，為了中小企業需求，經濟部正在規劃形成「零售再生能源市場」，專門供應給小買家。具體方法包括，近期正盤點公有土地出租作為太陽光電場，以及2026年開始設計的區塊開發離岸風場，這兩者都要有一定比率或一部分釋出給零售市場，去媒合中小企業的需求。

曾文生會後表示，2025年之後，離岸風電發電量會大增，2026年約發55億度到60億度電，這些都會到綠電交易市場，經濟部接收到很多風電開發商意見，開發商也想要留一定比率做零售。

經濟部能源局能源技術組長陳崇憲說明，目前沒有規定再生能源業者一定要「一整個風場賣給同一家企業」，但他比喻，就像房東擁有一整戶房屋，隔成很多房間分租出去也許租金 總額會比較高，但就要承擔多個小租客 短期租屋、違約等風險；而將一整個風場發電量賣給一家大企業，就像把一整戶房屋租給一個工作穩定的家庭，租期長、只要面對一組租客，租金也能先確定。

他指出，再生能源業者在「簽約時間長、對銀行融資 的債信評估有利、以及售電量大」3項考量下，會傾向選擇大企業，這對於風場建設的銀行融資也較有利，正因如此，才要由政府出手去強制把部分綠電分到零售市場。