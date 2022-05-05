黑白集／王國材的自我感覺良好

交通部長王國材自評處理勞動節台鐵危機「算是過關」。(記者邱德祥／攝影)

民調測的通常是民眾對政治人物或政策的滿意度，但有些官員為了先聲奪人，也會發表「自我滿意」看法，交長王國材即是佼佼者。勞動節台鐵 集體不加班事件落幕，王國材連忙自評，認為處理「算是過關」。對自己如此滿意，也算奇葩。

讓我們幫他算一下：王國材租了255輛遊覽車充當「類火車」，預計替代鐵路疏運2.8萬人；但一天下來，共只載運4239人，平均每輛車僅16名乘客。就總目標而論，當天的疏運數量，僅達到王國材原訂人數的15%。這麼低的達成率，就能讓王國材如此自我感覺良好，也不容易。

當然，也算他運氣好。5月1日火車停駛，本來估計將出現35.8萬的量能缺口，高鐵及公路客運加班可能紓解了部分人潮；最後王國材想要解決的2.8萬人，僅來了5000人。但王國材真正該感謝的，可能是爆發式疫情的「及時雨」，讓連假期間想要出遊的人興致大減。還有南橫當天開通，吸引車潮在沿線塞爆，讓人忘了台鐵的哀愁。

王國材最該得意的，是「類火車」一詞的發明，把蔡政府的「類決策」創意發揚光大到極致，使陳時中 的「校正回歸」相形見絀。接下來，王國材要煩惱的，是台鐵會不會在端午節 和11月底投票日發動奇襲。屆時，「類火車」還靈不靈，才會見真章。(轉載自聯合報)