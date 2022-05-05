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台鐵勞資協商 工會再拋出選舉日不加班

台灣新聞組／台北5日電
台鐵勞資雙方5日將協商公司化草案，攸關工會後續端午節是否繼續不加班，圖為台鐵勞動節因停駛，多種火車停靠一起的罕見畫面。(本報資料照片)
台鐵勞資雙方5日將協商公司化草案，攸關工會後續端午節是否繼續不加班，圖為台鐵勞動節因停駛，多種火車停靠一起的罕見畫面。(本報資料照片)

台鐵勞動節依法休假後，公司化草案爭議仍未解，台鐵局今將和台鐵企業工會正式針對草案協商，但正式協商前雙方先隔空叫陣。工會先再拋把11月26日9合1選舉也列入不加班時程，交通部長王國材回擊工會不該挾民眾的交通便利表達訴求；台鐵員工則批少數勞動節出勤者有記獎，交通部在搞分化。

本報系聯合報報導，勞資雙方今將針對草案協商，攸關後續端午節工會是否繼續不加班，但事前雙方火藥味仍濃。王國材說，搭台鐵的旅客都是台鐵忠誠使用者，工會不應透過犧牲使用者的便利來表達訴求。王國材希望今天台鐵勞資雙方就工會版、政院版草案不同處做討論，期待在立法院5月23日朝野協商前可達共識。

王國材甚至說，期待後續雙方可有對外開放的溝通會議，敲一場協調會由他主持，並開放媒體參加，讓外界公評雙方表達的內容誰比較有道理。

台鐵員工則爆料，指台鐵針對勞動節當天出勤人員記功、記嘉獎，質疑過去即便是春節疏運也沒記嘉獎，根本是在分化員工，甚至可能導致出勤同仁遭職場霸凌。

王國材解釋，過去春節疏運計畫結束後，過去像春節疏運計畫結束後，做不錯就會敘獎，何況這次勞動節真的也做得很好，是例行請他們檢討、敘獎，不只台鐵，公路總局、路政司、台灣高鐵都有，沒有分化的意思。

另據台北中國時報報導，交通部因應台鐵企業工會發起勞動節不加班，動員客運接駁「類火車」，預期可代替台鐵疏運2.8萬名旅客，但根據統計，交通部掏出306萬元台幣，最終僅4239人次搭乘，運量遠低於預估值。

立委李昆澤昨在立法院交通委員會質詢時指出，勞動節連假車潮不如預期，國道交通量預估95至110百萬車公里、較平日增加10％，實際上連假第1天交通量減少6％、第2天減少10％、第3天減少22％。

公共運輸疏運部分，高鐵預計分擔9萬人、實際疏運6萬人；國道客運預計分擔19.6萬人、實際疏運4萬人；公路客運預計分擔11.9萬人、實際疏運4萬人；類火車預計分擔2.8萬人、實際疏運4239人。類火車不但運量遠低於預期，且通勤時間比火車多出2倍以上。

王國材坦言，許多旅客提前變更行程，加上疫情與天氣不佳，都是影響運量的因素。而交通類火車安排255輛、每輛1.2萬元，經費為306萬元，有收費但收得不多。

台鐵 勞動節 端午節

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