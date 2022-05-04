我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

世說新聞╱華人簽生死狀援烏 奔襲萬里送軍火

超級韓粉發表「罷韓詩」3本書 支持韓國瑜東山再起

記者吳淑玲／台南報導
台南市韓友會理事長廖盛芳（挑大師）自費出版「罷韓詩」3本著作，表達支持者期待他東山再起。（記者吳淑玲／攝影）
台南市韓友會理事長廖盛芳（挑大師）自費出版「罷韓詩」3本著作，表達支持者期待他東山再起。（記者吳淑玲／攝影）

台南市韓友會理事長廖盛芳（挑大師）在國民黨議會黨團陪同下，為他創作的「韓詩三百首」、「韓請大選」及「罷韓詩」舉行簽書發表會，廖盛芳說，這三本書是以韓國瑜參選市長及被罷免過程為題材，收錄詩作1千1百多首，記錄近身觀察的紀錄。

廖盛芳說，韓國瑜和他都是64年同一梯次入伍，但大他3歲，關注軍校出現這樣風雲人物，韓當選高雄市長才默默支持他，後來韓國瑜的美國訪問，他發起到桃園去接機，起生動念支持韓國瑜選總統，想說韓當時他的新聞量那麼多，有黑韓、友韓、黃韓、挺韓、反韓的，按初選計畫每天寫五首詩可以寫出330首，政治很嚴肅，只寫一個人很無趣，用濃縮方式四句聯28個字記錄下來；另韓詩大選寫大選，罷韓詩寫韓總統落敗後回到高雄市長，有一千1百多首，在2年內完成3本書。

來源：聯合影音網

至於是否期待韓國瑜的下一步，廖盛芳說，當然是期待他東山再起，但目前只是將想法放在心裡面，目前韓沒有什麼大選的動作，他也不爭位子， 一個人被罷免的心情是非常難過，可以想見無顏見江東父老的感慨，一個好好的市長，總統選敗後也不敢回到選市長的地方，心是多麼的痛苦，言語難以形容，韓國瑜目前默默行善做公益，發掘需要幫助的人，「莫忘世上苦人多」、「包容與愛」，韓自己說的話要去落實，他還有的影響力，只要登高一呼支持的韓粉是會挺身而出的。

國民黨議員王家貞說，廖盛芳把捍衛中華民國的韓國瑜形象，寫得活靈活現，非常值得一看；蔡育輝則說，希望韓國瑜出來助選，壯大在野黨的力量，是有其影響力。

民進黨議員呂維胤則提醒國民黨要三思尤其是市長參選人謝龍介，韓流是國民黨的沙漠之泉還是海市蜃樓，會不會凍傷或凍結國民黨的支持。

韓國瑜 國民黨 罷免

上一則

美台軍售延宕引關注 魯比歐提案售台攻擊性武器

延伸閱讀

聲請停止追徵32億 國民黨敗訴確定

聲請停止追徵32億 國民黨敗訴確定
國民黨聲請停止追徵32億 二審逆轉 判敗訴確定

國民黨聲請停止追徵32億 二審逆轉 判敗訴確定
韓國瑜摯友分手民眾黨？ 黃文財傳辭媒體總監

韓國瑜摯友分手民眾黨？ 黃文財傳辭媒體總監
韓國瑜「抱哭寶寶」告三立妨害當選 4人不起訴

韓國瑜「抱哭寶寶」告三立妨害當選 4人不起訴

熱門新聞

民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
（圖：指揮中心提供）

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

2022-05-03 03:23
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54

大屋頂下／普亭給習近平作了示範 兩岸別上美國當

2022-05-01 07:52
第一排左起為發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫師公會全聯會理事長邱泰源、醫療應變組副組長羅一鈞 。 第二排左起為 台北市醫師公會常務理事洪德仁、花蓮縣醫師公會監事長黃啓嘉、桃園市醫師公會理事長莫振東、新北市醫師公會理事長顏鴻順、基隆市醫師公會理事長王正旭、醫師公會全聯會常務理事周慶明、醫師公會全聯會發言人羅浚晅。（記者謝承恩／攝影）

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

2022-04-28 02:20

超人氣

更多 >
林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷
台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
「地表最帥和尚」出獄後近照曝光 破萬人搶看新影片

「地表最帥和尚」出獄後近照曝光 破萬人搶看新影片
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬