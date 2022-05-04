女作家控男演員強吻 被要求登報道歉 最高法院廢棄判決

藝人班鐵翔向女作家香娜提告求償300萬元並登報道歉。(本報資料照片)

資深演員班鐵翔曾演過電視劇「一把青」、電影 「盲人律師」，他不滿「情慾女作家」香娜（本名徐尚懿）向周刊指控被他深夜強吻，提告求償300萬元並登報道歉，一審判班敗訴，二審改判香娜賠償1元並登報道歉；最高法院因憲法法庭判決強制道歉違憲，今廢棄原判決，發回更審，

特別的是，最高法院延伸認為，根據憲法法庭判決意旨，回復名譽以填補損害為目的，而非懲罰加害人，法院命加害人違背自我意思登報公開向被害人道歉，違背言論自由、思想自由，因此登報道歉欠缺正當性。

回復名譽的處分方式中，法院是否可以命加害人撤回有損被害人名譽的語言文字或舉措？最高法院認為，若法院僅單純要求加害人撤回內心明知不是真實、侵害被害人名譽的語言文字或舉措，並非要求加害人「改變、更正」主觀認識，沒有牴觸憲法保護的思想自由、良心自由或言論自由。

最高法院指出，法院基於法定程序與民法規定，確認加害人陳述或主張與實情不合，命加害人撤回陳述或主張，「例外的應可為之」，但不能以加害人無法證明陳述或主張為真，而認定所為的陳述或主張為假。

最高法院表示，法院將特定紛爭事件的裁判公諸於世，有利全民監督司法權，且經新聞媒體或被害人公開揭露裁判，如不涉及價值評價，本來就是社會事實的報導，也屬新聞自由、言論自由內涵之一，因此由被害人公開法院判決內容，使社會大眾知悉加害人不法侵害名譽一事，當然不是法律禁止的事項，若有助填補被害人名譽損害，以自己名義公開於世，不至於侵害不表意自由。

關於二審判決香娜應賠償1元並登報道歉，最高法院認為，二審判決以香娜不能證明自己的言論為真，命香娜登報道歉，已牴觸憲法保障人性尊嚴及不表意自由，不是適當回復名譽的處分。

最高法院指出，精神慰撫金除有填補被害人精神上損害外，並有慰撫性，法院判准給付慰撫金後，是否影響回復名譽的方法？兩者間關連性為何？有視具體個案情節不同，合併處理必要，因此廢棄發回更審。