飼主未讓貓結紮 近親繁殖2隻變47隻 滿屋屎尿味

桃園有飼主疑似不當飼養貓咪，在家中不斷近親繁殖，從2隻一直繁殖到47隻，引發譁然。(取材自崔美瑛臉書)

桃園有飼主疑似不當飼養貓咪，未讓貓咪結紮，在家中不斷近親繁殖，從2隻一直繁殖到47隻，直到她帶「子宮蓄膿、死胎」的母貓到獸醫院治療，醫生驚覺情況不對通報志工，事件才因此曝光。動保處表示，已緊急為36隻貓結紮，並安排部分貓隻認養，由於該飼主已違反動保法，依法可開罰5到25萬。

「一覺醒來，依然滿滿屎尿味，真的太可怕了。」桃園市桃園區中聖里長崔美瑛還原整起事件，這位女飼主2年內不斷帶有子宮蓄膿、死胎的母貓到獸醫院治療，讓獸醫生懷疑其家中可能有更多生病貓咪，因此通報志工，她與志工和動保處人員上門查訪時，才發現貓咪的數量多到非常誇張。

崔美瑛說，一開始飼主母女態度非常不好，說家裡只有7隻貓，還一隻一隻抓給他們看，沒想到越抓越多，雙方對峙約5個小時，最後發現共有47隻，其中只有1公4母有結紮，通知房東 到場後，看了也差點昏倒。

崔美瑛透露，這些成貓年紀都不大，最大的約莫2到3歲，最小的不足一歲，目前有18公18母貓完成結紮，拿掉30個胚胎；這次如果沒有龍安派出所在場，根本無法進到屋內搶救，後果不堪設想，這也凸顯「動保警察 」的重要性。

不少網友看了都直呼「為什麼要這樣殘害小動物」、「幸好醫生有警覺」、「一群沒結紮的貓咪被迫混居在這種環境，後果真的不堪設想」、「罰！太誇張了」。

動保處長王得吉表示，由於貓咪並無明顯的外傷，不符合沒入條件，目前已經先開出輔導單，並將貓咪結紮、植入晶片 、完成寵物登記，接下來部分貓咪會還給飼主，多數則會暫時移置收容所或中途之家，再安排適合的飼主。