我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

蘋果Apple Car傳鴻海代工 鎖定高階市場 估賣10萬美元

編譯季晶晶、記者蕭君暉／綜合4日電
外媒引述爆料客消息指出，Apple Car定價可能高於10萬美元、定位豪華車款，預估最快2024年底亮相，可能委由鴻海集團操刀生產。（歐新社）
外媒引述爆料客消息指出，Apple Car定價可能高於10萬美元、定位豪華車款，預估最快2024年底亮相，可能委由鴻海集團操刀生產。（歐新社）

蘋果打造電動車的計畫傳言不斷，即便有消息傳出蘋果放慢造車腳步，但外電最新消息披露，蘋果將把Apple Car委由iPhone長期代工夥伴鴻海生產，鎖定售價10萬美元的高階市場，首款Apple Car最快2024年底至2025年發表。

針對市場傳聞，鴻海一向不評論單一客戶與產品。法人看好，一旦Apple Car交由鴻海代工，由於是高單價產品，可望增加鴻海電動車的營收與獲利。

鴻海董事長劉揚偉之前預估，2025年全球整體電動車市場規模將達6000多億美元，鴻海以取得5%市占為目標，屆時鴻海在約1兆元(台幣，下同，約335億美元)的電動車相關營收中，會有超過一半來自整車業務的貢獻，集團整車代工產能將可達到年產50萬至75萬輛電動車。

科技媒體NoteBookCheck 2日報導，儘管最近有傳言指出，Apple Car在加州庫比蒂諾的團隊正在縮減人手，並分派到不同於「泰坦計畫」（Project Titan）的任務，但過去消息準確的爆料人士透露，蘋果電動車開發案正如火如荼進行中。

外傳蘋果將與許多汽車製造商建立電動車合作夥伴關係，包括豐田與旗下凌志（Lexus）、現代和起亞。但知名爆料人士LeaksApplePro表示，蘋果可能委託組裝iPhone的長期合作夥伴鴻海，來負責Apple Car生產，預計2024年底至2025年發表首款Apple Car，但實際上市和開始量產的時間可能與發表日不同。

業內人士表示，蘋果不會推出大眾市場的電動車，它的電動車定位會是10萬美元及以上的高端市場，與特斯拉的Model S而非Mode 3搶市。

至於Apple Car的新奇之處，包括採用優質金屬材料鈦合金，以及將透過iPhone、無須鑰匙開鎖進入。蘋果現在已經有用於部分BMW、現代汽車旗下品牌Genesis、起亞及其他車款的汽車鑰匙功能選項，試圖在電動車領域維持封閉平台有其道理。

Apple Car進展和團隊動向一直是備受關注，先前也有消息人士指出，Apple Car專案團隊已解散一段時間，若想要在2025年達到量產目標，必須在未來3個月至6個月內組織重組。

科技網站MacRumors分析，從2014年外界傳出，蘋果通過打造電動車的「泰坦計畫」（Project Titan）迄今，進程受阻傳言不斷，包括數位團隊高層主管更迭的消息，有關蘋果Apple Car傳言滿天飛，不過，相關團隊如果重整成功，預期Apple Car仍有機會最快在3年內亮相。

Apple 電動車 蘋果

上一則

單日5死 快篩陽、輕症癱瘓急診 等1小時變重症

下一則

台購肩射刺針飛彈 軍方證實：美今年交貨恐延

延伸閱讀

iPhone 14系列看不到甜甜價？因這關鍵「不影響銷量」

iPhone 14系列看不到甜甜價？因這關鍵「不影響銷量」
蘋果找上她 延攬福特31年老將 加強電動車開發

蘋果找上她 延攬福特31年老將 加強電動車開發

iPhone訂單仍強 鴻海鄭州廠大幅調漲3成獎金徵人

iPhone訂單仍強 鴻海鄭州廠大幅調漲3成獎金徵人
蘋果新手表 傳可量體溫

蘋果新手表 傳可量體溫

熱門新聞

民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
（圖：指揮中心提供）

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

2022-05-03 03:23
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54

大屋頂下／普亭給習近平作了示範 兩岸別上美國當

2022-05-01 07:52
第一排左起為發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫師公會全聯會理事長邱泰源、醫療應變組副組長羅一鈞 。 第二排左起為 台北市醫師公會常務理事洪德仁、花蓮縣醫師公會監事長黃啓嘉、桃園市醫師公會理事長莫振東、新北市醫師公會理事長顏鴻順、基隆市醫師公會理事長王正旭、醫師公會全聯會常務理事周慶明、醫師公會全聯會發言人羅浚晅。（記者謝承恩／攝影）

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

2022-04-28 02:20

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級
規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖

規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖
防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？