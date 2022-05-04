蘋果Apple Car傳鴻海代工 鎖定高階市場 估賣10萬美元

外媒引述爆料客消息指出，Apple Car定價可能高於10萬美元、定位豪華車款，預估最快2024年底亮相，可能委由鴻海集團操刀生產。（歐新社）

蘋果 打造電動車 的計畫傳言不斷，即便有消息傳出蘋果放慢造車腳步，但外電最新消息披露，蘋果將把Apple Car委由iPhone長期代工夥伴鴻海生產，鎖定售價10萬美元的高階市場，首款Apple Car最快2024年底至2025年發表。

針對市場傳聞，鴻海一向不評論單一客戶與產品。法人看好，一旦Apple Car交由鴻海代工，由於是高單價產品，可望增加鴻海電動車的營收與獲利。

鴻海董事長劉揚偉之前預估，2025年全球整體電動車市場規模將達6000多億美元，鴻海以取得5%市占為目標，屆時鴻海在約1兆元(台幣，下同，約335億美元)的電動車相關營收中，會有超過一半來自整車業務的貢獻，集團整車代工產能將可達到年產50萬至75萬輛電動車。

科技媒體NoteBookCheck 2日報導，儘管最近有傳言指出，Apple Car在加州庫比蒂諾的團隊正在縮減人手，並分派到不同於「泰坦計畫」（Project Titan）的任務，但過去消息準確的爆料人士透露，蘋果電動車開發案正如火如荼進行中。

外傳蘋果將與許多汽車製造商建立電動車合作夥伴關係，包括豐田與旗下凌志（Lexus）、現代和起亞。但知名爆料人士LeaksApplePro表示，蘋果可能委託組裝iPhone的長期合作夥伴鴻海，來負責Apple Car生產，預計2024年底至2025年發表首款Apple Car，但實際上市和開始量產的時間可能與發表日不同。

業內人士表示，蘋果不會推出大眾市場的電動車，它的電動車定位會是10萬美元及以上的高端市場，與特斯拉的Model S而非Mode 3搶市。

至於Apple Car的新奇之處，包括採用優質金屬材料鈦合金，以及將透過iPhone、無須鑰匙開鎖進入。蘋果現在已經有用於部分BMW、現代汽車旗下品牌Genesis、起亞及其他車款的汽車鑰匙功能選項，試圖在電動車領域維持封閉平台有其道理。

Apple Car進展和團隊動向一直是備受關注，先前也有消息人士指出，Apple Car專案團隊已解散一段時間，若想要在2025年達到量產目標，必須在未來3個月至6個月內組織重組。

科技網站MacRumors分析，從2014年外界傳出，蘋果通過打造電動車的「泰坦計畫」（Project Titan）迄今，進程受阻傳言不斷，包括數位團隊高層主管更迭的消息，有關蘋果Apple Car傳言滿天飛，不過，相關團隊如果重整成功，預期Apple Car仍有機會最快在3年內亮相。