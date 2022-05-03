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蔡英文誤植「蔡EE」華視6度出包 又是同一人失誤

記者林怡秀／綜合報導
華視新聞第六度出包，華視新聞發出聲明謝罪。（截圖自爆料公社臉書）
華視新聞第六度出包，華視新聞發出聲明謝罪。（截圖自爆料公社臉書）

華視新聞接連出包，全民變身糾察隊，3日有網友發現華視午間新聞標題竟出現「劉任遠接任空軍司令，蔡EE總統親自授階」，把總統蔡英文的名字打成「蔡EE」，網友看不下去，狠酸「小編五度五關獎五萬、你演、我來唱、大家都來看，你健康、我健康、大家都健康。」諷刺華視新聞短短時間內就出包五次，但其實這已經是第六次出錯了。

發聲明將加重懲處

華視剛發出聲明謝罪，承認午間新聞標題再次發生錯字，華視表示，當值的彭姓編審審核文稿，卻誤將審核標示「E」加入正確標題，導致錯誤內容於午間新聞出現十秒鐘。由於該員亦為4月20日早上七點晨間新聞出錯之相關人士，將加重懲處。另外為嚴格審核相關新聞內容，華視新聞台於各時段再加派編審，「再度發生失誤，華視除向全國觀眾致上最深歉意，也向總統蔡英文女士誠摯道歉。」

華視上月20日晨間新聞出現「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等跑馬燈，引起大眾恐慌，同日又出現「大屯火山爆發 岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹 市區交通大亂」等錯誤訊息，公廣集團董事長、華視代理總經理陳雅琳皆為此下台以示負責，但仍無法阻止華視新聞持續犯錯，上月24日又將行政院長蘇貞昌的頭銜誤植為「總統」，接著隔了六天出現「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」的快訊，同日播報美國職棒新聞，把明尼蘇達雙城隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽則誤植成堪薩斯皇家，如今第六度出包，令人不禁質疑，華視新聞究竟是怎麼了？

蔡英文 皇家 共軍

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