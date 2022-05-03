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環署擬升空汙費增大戶費率 環團：漲幅有感才會減排

記者吳姿賢／台北3日電
環保署擬調漲空汙費率。(本報資料照片)
環保署擬調漲空汙費率。(本報資料照片)

環保署前年拋出擴大空汙費季節差別費率草案，去年無預警喊卡引發外界砲轟。環保署近期重啟空汙費率調整方案，拉大季節差別費率精神不變，初步針對氮氧化物等三大項汙染物的空汙季費率調高二至五元，另除新增「大戶費率」，也調升戴奧辛費率，可能大幅調高10至20倍。環團表示，關鍵是調漲幅度要「有感」，業者才會減排。

為降低空汙，環保署2020年提出調漲空汙季（第一、四季）費率，同時調降非空汙季（第二、三季）費率，藉此引導業者在空汙季減排，但草案一出引發議論，環團及立委贊成拉大季節差別費率，但反對降低非空汙季費率。

據了解，在外界壓力下，環保署近期又重新規畫空汙費率調整方案，非空汙季費率維持現狀不調降，空汙季擬將氮氧化物、硫氧化物每公斤費率提高兩元、揮發性有機物提高五元。

另新增「大戶費率」，硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物、粒狀物等四大類項目，每季排放量超過一定公噸者，將不分季節普遍調漲費率，但具體增幅仍未規畫，受影響業者也待估計。

外界長期呼籲增加有害汙染物費率，環保署也將優先針對毒性高的戴奧辛費率，大幅調高10至20倍；另為督促業者維持製程穩定、加強設備檢修，若燃燒塔異常排放揮發性有機物，費率升為2至18倍。

環保署說，確有調整空汙費率方案，但還在蒐集資料及內部討論，沒有具體修法規畫和時程，且因硫氧化物、氮氧化物等排放跟溫室氣體互相關聯，將配合「氣候變遷因應法」草案修正，未來搭配碳費規畫，通盤檢討適合的空汙費率。但因碳費最快2024才上路，空汙費上路時程恐還有得等。

環保署擬重啟空汙費率調整方案，環團說，關鍵是調漲幅度要「有感」，增收項目也應擴大，促使業者願意投資更多空汙防制設備，且空汙傷害每時每刻都在發生，修法應與碳費時程脫鉤，不該再拖延。

環保署前副署長、環境律師詹順貴說，空汙排放跟溫室氣體排放有一定程度正相關，但不需要完全綁一起，可脫鉤處理，空汙費率應先調漲，未來碳費再上路時，等於提供多一層推力讓業者消減汙染。

地球公民基金會副執行長王敏玲說，支持擴大差別費率，但環保署曾委外研究空汙費率調升四至六倍才能創造經濟誘因，應要讓業者「有感」，進而願意投資空汙防制設備，而不只是轉移生產季節。

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