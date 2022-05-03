國安局前上校劉冠軍涉盜國安密帳 1.9億遭沒收

國安局前上校出納組長劉冠軍涉侵占公款，潛逃海外多年。(翻攝資料照片)

國安局前上校出納組長劉冠軍，涉及國安密帳案侵占巨額公款潛逃，遭通緝 21年，劉疑似用公款購買股票 、房產等，去年劉家想討回遭扣押、一路飆漲的台積電 股票，市價超過1億元（台幣，下同，約338萬美元），檢方緊急聲請沒收；士林地方法院裁定，難認定劉用犯罪所得購買股票，此部分駁回，但沒收劉妻的豪宅及未扣案犯罪所得，共計1.9億餘元（約643萬美元）。

劉冠軍涉嫌在擔任國安局出納組長期間，管理機密外交「奉天專案」與「當陽專案」帳戶，在1994年至2000年間，盜走公款辦定存又短報利息。

士林地院裁定指出，依國安局會計長趙存國、國安局前會計長徐炳強、農民銀行營業部科長劉篤道證述，加上相關書證，認定劉冠軍違反貪汙治罪條例侵占公有財物犯行，犯罪所得共1億9220萬元（約653萬美元）。

去年劉家人疑似想取回劉冠軍用500萬（約17萬美元）買進的台積電股票，迄今20年翻漲市值超過1億元（約338萬美元），士林地檢署去年向法院聲請單獨沒收台積電股票、存款、高爾夫球證、孟雯華名下豪宅等，總額近2億元（約676萬美元）。

法院認定，劉冠軍侵占國安局的孳息，為第三人孟雯華取得不動產，此不動產屬本案犯罪所得，但卷證內容僅能認定劉冠軍銀行帳戶資金來源不明，無從連結、進而劉用贓款購買股票，駁回聲請。

劉冠軍和妻子均未到庭，也未用書狀陳述意見。士林地院認定，孟雯華因他人違法行為無償取得扣案不動產，此不動產宣告沒收。全案可抗告。