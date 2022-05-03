我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

新聞眼／類鐵路之後 也該類台電、類快篩？

重磅快評
針對五一台鐵工會合法休假，交通部啟動應變計畫，交通部部長王國材(中)認為計畫成功，並與台鐵局局長杜微(左)擊肘。(記者曾原信／攝影)
針對五一台鐵工會合法休假，交通部啟動應變計畫，交通部部長王國材(中)認為計畫成功，並與台鐵局局長杜微(左)擊肘。(記者曾原信／攝影)

勞動節台鐵員工接近全員合法休假，讓全台鐵路清零，交通部臨時擠出怪招「類鐵路」，以不到常態百分之一的運量點綴免於全部停駛，交長王國材難掩得意說「這次算是過關」。他還提醒「過去沒有全島鐵路停駛的完整應變計畫，這次剛好是演練」，王國材真是一語驚醒夢中人；前科累累、三不五時停電的國營事業台電，就該趕快規畫「類台電」，省得萬一大停電時一籌莫展。

當然不只台電要趕快「類」，其餘與民眾息息相關的政府部門都該有「類」的準備。例如疫情狂飆，政府的防疫措施讓人民除了生活不便，還不時心驚膽跳，是不是也該有「類快篩」、「類居隔」準備？這個思想突破還真要感謝防疫指揮官陳時中，他率先推出的「類普篩」雖然被各界酸爆，但王國材的「類鐵路」不正是延續「類」的想法？尤其降低認知的及格標準後，還會類下去是必然。

王國材不算講錯，過去過鐵路全線大罷工發生在三十多年前勞基法實施的第一年，當時確實沒有應變計畫，以致政府認了休假日得給勞工加班費；當時政府認為輸了認賠加班費，不過那時勞工哪裡有人權意識？如今時空更易，政府有「類」的應變準備也算進步。

王國材的「順利過關」未免太往臉上貼金。1日開出16區間車列次雖只勸回11位司機員出勤，但台鐵內部統計約二千人出勤，包括電務、號誌、機務人員多來加班，否則區間車哪裡敢上路行駛？若再加上國道客運、遊覽車的「類鐵路」動員，以及配合動員的站務、公路、維持路況警力…，總計花了多少人力？不能僅看台鐵的少數幾列區間車就以為破了工會的鐵路全部停駛。這也是工會聲稱若是交通部再無意溝通，端午、中秋會有更大規模合法休假的原因。

王國材勞動節儘管自認順利過關，但自認為得以收場後，更該檢討「類鐵路」的出發點究竟為何？讓自己不要沒面子、沒台階下？還是對應工會沒有溝通誠意的反省？工會提出的意見只是無知？交通部要台鐵公司化的立法時程不能展延，出發點真是為了台鐵的可長可久？或者強大的外力干預？

請注意，「類」的中文是像，但不是；如果王國材瞭解類鐵路不能取代台鐵，還要繼續玩下去嗎？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

台鐵 防疫 勞工

上一則

新聞評論／衛福部過分的管制權威 試劑用時方恨少

下一則

冷眼集／哪國的館長？個人意見讓國史錯亂

延伸閱讀

唾液快篩審核次長副署長不知？藍諷：僅陳時中知道

唾液快篩審核次長副署長不知？藍諷：僅陳時中知道
五一停駛車站冷清 交通部長王國材自評過關

五一停駛車站冷清 交通部長王國材自評過關
藍委喊「類美國」 酸蔡政府無法免費供快篩

藍委喊「類美國」 酸蔡政府無法免費供快篩
台鐵公司化若趕5月三讀 恐激化勞資雙方對立

台鐵公司化若趕5月三讀 恐激化勞資雙方對立

熱門新聞

民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25

大屋頂下／普亭給習近平作了示範 兩岸別上美國當

2022-05-01 07:52
第一排左起為發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫師公會全聯會理事長邱泰源、醫療應變組副組長羅一鈞 。 第二排左起為 台北市醫師公會常務理事洪德仁、花蓮縣醫師公會監事長黃啓嘉、桃園市醫師公會理事長莫振東、新北市醫師公會理事長顏鴻順、基隆市醫師公會理事長王正旭、醫師公會全聯會常務理事周慶明、醫師公會全聯會發言人羅浚晅。（記者謝承恩／攝影）

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

2022-04-28 02:20

超人氣

更多 >
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓
全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力

全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力