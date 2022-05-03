拒米其林祕密客登門 知名粵菜餐廳打官司輸了

號稱「美食界聖經」的米其林指南。(聯合報系資料照片)

知名餐廳「鍋氣（wokhei）」認為米其林以「祕密客」方式評比餐廳不妥，發律師函給法國總部拒絕祕密客上門卻未獲回應，經營餐廳的國亨餐飲公司委請律師提民事訴訟，請求禁止一定行為，要求米其林祕密客不得上門，台北地方法院判國亨敗訴，可上訴。

國亨餐飲主張，「鍋氣」是預約制粵菜餐廳，聘任溫國輝擔任主廚，認為米其林評鑑標準不明確、過程不透明、評審員來歷不明，因此公司拒絕鍋氣餐廳接受米其林評鑑。

又米其林評審員都是匿名、喬裝一般消費者用餐，餐廳無法立即拒絕消費、評鑑，認為對方侵害餐廳締結消費契約、拒絕接受評鑑的自由；若不禁止米其林指派評審員用餐、評鑑，實在無法完整保障公司的締約自由人格權。

米其林反駁，縱使米其林評審員有到鍋氣餐廳評鑑，也是一般消費大眾，並無爭議，也沒有侵害相關權利；再者，米其林過去未曾對鍋氣餐廳評鑑，或在米其林指南推薦，對方無端提訴訟，欠缺訴之利益。

米其林認為，鍋氣餐廳沒有過濾用餐顧客身分，米其林評論員也不會主動揭露身分，是為了確保評選公正，並沒有不法，且公司出版米其林指南，也受言論、出版自由保障，認為國亨餐飲提訴訟要求「事前」禁止米其林評論員用餐，為濫用權利。

法院認為，米其林評審員是以一般顧客身分到餐廳用餐，並將評論推薦結果發布於米其林指南書籍，屬於言論自由保障範疇，難認有不法性。

再者，消費者和店家就標的物和價金互相同意時，買賣契約就已經成立，至於消費者的身分不是契約所著重的，米其林評審員隱匿身分消費，難認影響餐廳締約自由可言；況且米其林至今未就鍋氣餐廳發表任何評論，國亨公司主張的理由也無發生的疑慮，提起禁止一定行為的訴訟，更屬無稽，判國亨敗訴。