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新聞眼／農委會花錢澄清 但爭議訊息來源恐就是自己

記者 彭宣雅
農委會主委陳吉仲說農業假訊息最多。(記者黃義書／攝影)
農委會主委陳吉仲說農業假訊息最多。(記者黃義書／攝影)

農委會今年委託華視進行社群媒體維運經營費用近600萬元，農委會主委陳吉仲指是因需要委外澄清農業假訊息。不過，農委會近年爭議不斷，宣傳行銷動輒千萬元，光單一活動就曾花上數百萬元，但這些宣傳費究竟是大內宣，還是澄清假訊息？更何況，很多爭議訊息來源恐怕是農委會自己，竟還花錢澄清？

以近期的雞蛋荒為例，去年底即有媒體報導缺蛋，農委會先是對外說春節前可緩解，陳吉仲還開記者會保證春節不缺蛋，如今已到5月，雞蛋報表仍產量不足。究竟是農委會對產業不了解，還是想以假訊息對產銷失衡粉飾太平？

除了雞蛋，台灣不時就有農產品產銷失衡，農委會動輒砸錢端出收購補助，陳吉仲卻還誇口「全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定」。

還有，農委會當初說沒有進口豬內臟，官網卻寫著一年進口內臟數萬公噸，還以美國為最大宗；至於早已沒人在意的台灣豬標章，農委會當初也說百分之百國產豬才可貼，後來被發現進口腸衣可例外才又改口；陳吉仲還曾把萊劑「類比保健食品」，類似案例不及備載。

政府單位宣傳政策或澄清網路錯誤訊息無可厚非，但當陳吉仲說出「全世界假消息最多的國家在台灣，台灣假消息最多的部門在農業部門」，可曾自我反省，多少錯誤訊息其實來自政府本身？而不是面對與其政策意見不同的質疑，就要被認定是「假新聞、假訊息」，甚至扣上「傷害農民」的帽子。

雞蛋 社群媒體 農業部

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