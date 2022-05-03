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童振源：華視標案訪蕭美琴 不在合約內

記者張加、彭宣雅／台北3日電
僑務委員會委員長童振源指出，華視「僑委會廣告」標示確實太小。(記者黃義書／攝影)
僑務委員會委員長童振源指出，華視「僑委會廣告」標示確實太小。(記者黃義書／攝影)

華視以僑委會千萬標案製作獨家新聞，約1小時的節目僅在片尾標註「僑委會廣告」短短幾秒，引發質疑；僑委會委員長童振源昨在立法院指出，標示確實太小，已要求華視未來標示要放大，時間要拉長。

對於華視代總經理陳雅琳以標案經費出國，專訪駐美代表蕭美琴、駐德代表謝志偉，童振源解釋，當初規畫是希望駐外代表可以提到僑胞的貢獻，至於華視額外執行採訪並不在合約範圍內，「額外的部分要華視自行說明」。

華視頻出包，不僅拿政府標案寫獨家惹議，立委也指農委會今年委託華視進行網路操作，除了影片製作和廣告投放，光社群媒體維運經營費用，今年就將近600萬元(台幣，下同，約20萬3302美元)，是勞動部勞保局的3倍之多。農委會主委陳吉仲昨受訪表示，今年標案給華視都經過公開招標、依法辦理。

陳吉仲說，依照國外研究，全世界假消息最多的國家在台灣，台灣假消息最多的部門在農業部門，許多假消息嚴重影響到農民權益，還影響到市場價格，甚至針對政策做錯誤扭曲與解讀，因而須把政策說明清楚，不要讓農民因假消息影響權益，讓政策推動更有效。他說，今年相關標案給華視，都是依法公開招標。

媒體追問，近期華視爭議多，有沒有考慮未來標案給其他媒體？陳吉仲說，這是兩件事，農委會樂意把所有資訊跟消費者與農民講清楚。

童振源昨赴立院外交及國防委員會備詢。國民黨立委溫玉霞質詢，僑委會經費是所有部會裡最少，一個標案就用掉1200萬元，「這樣用錢不會手軟嗎？」僑委會花這麼大筆錢，讓華視搭商務艙，做獨家新聞，這對僑委會、所有納稅人、僑胞是不公平的，且標示「拿放大鏡都找不到」。

童振源表示，合約寫得很清楚，第一不得做置入性行銷，第二須遵守預算法，必須要標示廣告；過去沒特別注意這部分，上周一開審片會時，已要求華視未來標示要放大，標示時間要拉長。

溫玉霞問：「華視做這個標案的表現，你滿意嗎？」童回說，「我想，到目前我們覺得還不錯。」

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