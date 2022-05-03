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冷眼集／哪國的館長？個人意見讓國史錯亂

記者 張加
國史館館長陳儀深。(記者曾原信／攝影)
國史館館長陳儀深。(記者曾原信／攝影)

今年為「舊金山和約」及「台北和約」生效70周年，國史館與民間智庫合辦研討會，期盼有助於台灣人了解兩和約對台、澎主權歸屬的意義，卻因為官員所謂「個人意見」，用詞不精準，反令人錯亂。

立法院司委會昨請國史館館長陳儀深等人報告，陳的專題報告扣除圖片等資料，文字內容大約四頁，大量引用參與研討會學者的觀點，自己的結語僅兩段。其結語寫道，國際和約的法律條文是固定不變的，然而國際政治局勢卻是隨時在變，對國際關係的肆應，應該與時俱進。

對於此項爭議，官方說法似乎也「隨時在變、與時俱進」。4月23日，陳儀深與學者才在研討會提及「台灣地位未定論」，引發批評；陳儀深昨在立院則稱，沒有說過「到現在未定」，這是誤解，而台灣地位是「曾經未定、現在已定」，透過國會改選、總統直選等「有效自決」方式，已確立了台灣主權地位。

根據2012年8月發布於外交部官網的「中日和約」答客問，所謂「台灣地位未定論」的說法是不正確的，「台灣地位未定論」者僅是看到「中日和約」第二條日本並未明言放棄台灣與澎湖給何國，因此認為台灣法律地位未定，然而，第二條內容只是重複「舊金山和約」內容。

外交部昨提交給立法院的書面報告，特別以粗黑體字凸顯「中日和約」第二條內容。而這份報告中，分別出現「中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑」、「中華民國的主權一直存在」、「中華民國台灣的前途，是由台灣2350萬人民共同決定」等說法，也令人疑惑我國國名究竟是中華民國、中華民國台灣，還是台灣？

「與時俱進」不代表對於國際和約可以過度解讀、詮釋。更重要的是，國史館作為中華民國政府最高史政機關，在兩和約生效70周年如此重要時刻，究竟能否正確說明國家歷史，還是只想為特定意識形態族群搭建宣傳舞台？

中華民國 舊金山 日本

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