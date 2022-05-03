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陳儀深：台灣地位曾未定 現已定 藍轟「哪國國史館長」

記者丘采薇／台北3日電
國史館長陳儀深一番「台灣地位未定論」引起風波。（本報資料照片）
國史館長陳儀深一番「台灣地位未定論」引起風波。（本報資料照片）

國史館日前舉辦「舊金山和約及台北和約（中日和約）生效70周年研討會」，國史館館長陳儀深稱該和約顯示「台灣地位未定」，引發藍營反彈。陳儀深昨天列席立法院司法及法制委員會，對於台灣地位，他強調，無論是在原來的研討會或以前寫過的文章，都沒有說「（台灣地位）到現在未定」，這是誤解；台灣地位「曾經未定、現在已定」。

陳儀深昨針對「中日和約生效70周年紀念與台灣地位之定論」報告指出，台灣地位未定論過去是台灣免於被中共併吞的國際法基礎；但台灣透過總統直選等「有效自決」方式，已確立台灣主權地位。藍營立委則搬出開羅宣言及波茲坦宣言，強調台灣主權一直歸屬中華民國

國民黨團總召曾銘宗質詢：「你現在是中華民國國史館館長嗎，是台灣國國史館館長嗎？」陳儀深回應：「不必每個問題都要重複中華民國。」曾再說：「但問題是你現在是中華民國的國史館館長，領中華民國的俸祿。」

對於陳儀深報告中提到「有效自決」，國民黨立委陳以信問：「怎麼來的？這個決定為什麼在國際法上有效？」陳儀深回：「這是國民主權行使。」兩人一來一往，陳以信仍不接受陳儀深的說法，直說：「中華民國主權一直都存在，只是大小或變化，你怎麼能夠說當時的中華民國主權跟現在的不一樣？一九九六年投票給李登輝就代表住民自決嗎？」

此外，針對外交部報告寫「中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑」，曾銘宗也質詢列席的外交部次長俞大㵢，「你是哪個國家的常務次長？」俞答「中華民國」，曾追問：「那你為什麼寫中華民國台灣是主權獨立國家？」「你是常務次長，我本來不想為難你，到底是中華民國、台灣、還是中華民國台灣？」

俞大㵢回應：「我們正式的名稱是中華民國」，曾銘宗接著說：「那就對啦。」但隨後曾銘宗拿起一本外交部預算書說，「你假設寫『中華民國台灣』，看你去跟誰要預算？」隨後曾又氣憤地補了一句：「無庸置疑？你是肖仔喔？（台語，瘋了嗎？）」最後還將預算書丟在旁邊，又說了一次：「莫名其妙。」

中華民國 預算 國民黨

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