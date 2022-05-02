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五一停駛車站冷清 交通部長王國材自評過關

台灣新聞組／台北2日電
全台火車站1日唱空城，圖為南樹林月台空無一人，跑馬燈也顯示「表定列車『全部』停駛」。(記者黃義書／攝影)
全台火車站1日唱空城，圖為南樹林月台空無一人，跑馬燈也顯示「表定列車『全部』停駛」。(記者黃義書／攝影)

台鐵企業工會因不滿台鐵公司化草案未溝通就送審，昨發動勞動節不加班行動，台鐵表定列車全停，另雖開出18列次臨時加班車，但不僅各地火車站罕見大唱空城計，「類火車」接駁人數也未如預期，外界研判與疫情、天雨和台鐵停駛致民眾自動取消行程有關。

根據交通部統計，截至昨晚6時30分，18列次臨時加班車已開出16列次，僅載運5974人次；12條類火車則已開行了495班次，更只載運3286人，平均一班次乘客不到7人；高鐵疏運6萬人次、國道客運、公路客運各疏運4萬人次，但絕大多數是原本就選擇這些運具的運量。

交通部長王國材坦言，昨運量和原預期差很多，「這次算是過關」，還說過去台鐵都沒有全島鐵路停駛的完整應變計畫，這次剛好是一個演練。台鐵局長杜微則再次致歉，並承諾今天班表會如期開行。

值得注意的是，昨不只應變計畫疏運人潮稀落，社會大眾對台鐵勞資爭議似乎也冷感。昨實際詢問乘車旅客，不少民眾雖支持勞工休假權，但也直言「不清楚」台鐵勞資雙方是在爭吵公司化議題。

全台最大站的台北車站昨相當冷清，志工人數甚至多過民眾，還有民眾是特別來拍照留念，列車資訊看板上雖依舊標註每班列車，但發車時間全「停開」。

離譜的是，昨雖僅開出18列次臨時加班次，但依舊能誤點，讓現場候車民眾直呼真是「台鐵的日常」。

「類火車」客運也有狀況，昨一早在花蓮壽豐發生撞上限高桿的事故，導致車頭擋風玻璃小裂縫，板金也凹陷，所幸當時車內無乘客，也被戲稱是「類事故」。

王國材昨天視察台鐵東部各車站疏運，並與台灣鐵路工會台東分會理事長張博翔溝通，雙方一度唇槍舌劍、氣氛尷尬，張質疑如果台鐵連最基本安全都做不到，國人如何平安回家？不要再讓員工成為犧牲品。王回應說，「如果公司化不是為了安全，我也不會那麼急」，會加強溝通。

台鐵工會與交通部為了公司化持續僵持。逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭說，五一不加班行動，是在測試民意，如果政府挺過這一天，民意站在政府端，那台鐵工會就不必談了。當列車開不出來、台鐵員工不加班，民眾若贊成交通部的公司化方向，顯然在黨團協商前，溝通協商大門可能就會關上，工會無談判籌碼。

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