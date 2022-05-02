台鐵公司化若趕5月三讀 恐激化勞資雙方對立

交通部因應台鐵勞動節 停駛端出應變計畫，因疏運人潮未如預期，讓交通部長王國材自評「過關」。但難關還在後頭，除立院23日前要針對台鐵公司化草案黨團協商，若勞資雙方在5月「休兵」關鍵時刻無法掌握對話契機、取得平衡點，緊接著6月3日就是端午節 ，交通部恐就沒這麼好過，另一方面，工會也會因內部雜音和社會的冷感看待，不利後續行動。

台鐵這回因公司化草案爭議，勞資緊繃到最高點，甚至上演全台大停駛。對資方交通部和台鐵來說，五一因疏運人潮未如預期，未讓停駛衝擊擴大，資方雖勉強「第一回合」過關，但勞動節向來都算不上是傳統疏運大日，端午、中秋才是返鄉出遊高峰。

第二回合端午節就在一個月後，若王國材未能好好利用這段空檔，妥善把握立院朝野協商前的溝通良機，抑或在還未與工會取得一定共識，就趕在端午節前火速三讀強行通過草案，恐只會再次激化台鐵員工的不滿情緒。屆時，就算交通部有再完善的應變計畫，也難保能在端午節不加班難題中能順利過關。

對勞方來說，這次勞動節不加班行動雖成功迫使台鐵表定班次全停，但因衝擊有限，以勞資對抗觀點來看，勞方其實並未因這場行動獲優勢。

1日不僅全台火車站唱空城，「類火車」疏運也冷清。更值得台鐵工會關注的警訊是，這段時間以來，社會大眾對台鐵公司化議題的關注冷感，都讓台鐵工會在未成功取得「民意」支持後盾的情況下，更不利於後續行動。甚至恐得謹慎留意端午節若再合法休假，衝擊會不會反撲到自己身上。

此外，工會之前曾訴求「安全」改革，並提出工會版草案，但日前台鐵公司化草案在立院初審時，交通部不僅主動提出折衷版本將「安全」文字加入，不少條文也參酌工會訴求提出折衷草案，交通部某種程度已有退讓。若台鐵工會過度執念「撤案、重談」，一直糾結「程序問題」，恐只會形同一場死局。