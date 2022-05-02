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賓士車內男女叫不醒 員警破窗救人擺烏龍

記者賴香珊／南投2日電
南投縣埔里警分局今年初才利用擬報廢車，加強員警破窗訓練。(圖：埔里警分局提供)
南投縣埔里警分局今年初才利用擬報廢車，加強員警破窗訓練。(圖：埔里警分局提供)

南投埔里警方日前巡邏發現一輛賓士車久停路旁、沒熄火，趨近看見一對男女平躺車內，經拍打車窗、呼叫都沒反應，怕是意外而緊急破窗，未料二人竟驚醒，並稱只是在熟睡，要求賠償車窗維修費2萬多元台幣。警友站獲悉後感嘆警察難為，擔心該事件打擊警方士氣，決定承擔所有賠償，並鼓勵員警執勤時該辦就辦。

警察遇到孩童或民眾受困車內，甚至執行攔檢取締常有駕駛人不配合稽查，就必須擊破車窗執勤或救援，為因應員警執勤需求，埔里警分局今年初才利用擬報廢車，加強員警破窗訓練，一旦遇到緊急情況就能破窗，降低用槍機率及受傷風險，日前有員警執行勤務就派上用場，未料結果卻是烏龍一場，令警方超尷尬。

據了解，埔里警分局愛蘭派出所員警25日出勤巡邏，行經一家餐廳附近，發現一輛賓士車並未熄火，但停放於路旁許久，因此趨近查看，這一看發現車內一對男女打橫座椅，平躺於車內，為確認民眾狀況，員警出手拍打車窗，並搖晃車身呼叫，但車上二人卻無任何反應，警方擔心是意外事件，評估後破窗。

未料，警方動手破窗，發生巨大聲響，車內男女這才驚醒，並向警方表示，二人只是睡得太熟才會沒反應，沒想到車窗竟然就被打破，要求車子要回原廠修復車窗，並由員警賠償2萬多元維修費；當地愛蘭警友站長潘南榮在臉書貼文大嘆「警察難為」，更擔心該事件會打擊警方士氣，因此決定用行動力挺警察。

潘指出，值勤員警是靠近查看，且經呼喊搖晃確認均無動靜，才執行破窗動作，事後卻被要求賠償該車車損費用，為避免打擊員警日後執行勤務士氣，決定負起所有賠償金額；他更鼓勵員警，執勤時該怎麼辦就怎麼辦、不要怕，警友站會當所有員警弟兄姊妹們的最強後盾！

警察 臉書

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