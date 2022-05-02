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南橫復通首日 近6000汽機車湧入創紀錄

台灣新聞組／台北2日電
南橫公路復通首日，車潮擠爆高雄桃源區梅山管制口。(圖／桃源區居民提供)
南橫公路復通首日，車潮擠爆高雄桃源區梅山管制口。(圖／桃源區居民提供)

南橫公路昨起全線開放，有民眾迫不及待前天就到高雄梅山口附近停車場卡位；昨上午開放沒多久，車流就逾五公里，甲仙工務段長陳正偉連忙喊話別再往南橫公路擠，否則還沒到梅山口就超過管制時間而敗興而歸。

昨上午7時到下午2時，共有5836輛汽機車進入南橫公路，創南橫有車流紀錄以來新高；桃源區唯一一家加油站業者楊登明形容南橫塞爆場景驚呼「太恐怖了」，車從梅山口塞到復興里至少五公里，排隊加油車輛也有1公里，「破了創站以來紀錄」；一上午滿山滿谷的車，「南橫成了類停車場」。

人潮也代表商機，沿線商店架上商品幾乎被搬空，超商店員說「這是開店以來不曾見過的盛況」，不過有部落居民被突然湧出的人車嚇到不敢外出，還說「上合歡山追雪也沒那麼瘋狂」。

前往南橫朝聖的張姓遊客從嘉義出發，上午到達梅山口一路塞到中午，好不容易抵達大關山隧道，車流久久動一次，午後山區飄雨，出遊體驗差，返程決定往台東走南迴，「真的塞怕了！」

南橫全線通車也「外溢」為台南山區添商機，玉井芒果冰商家周六一早顧客不斷，生意暴增一倍，許多民宿也爆滿，業者說，除高雄六龜寶來一帶客滿，玉井地區住宿較平價，吸引許多精打細算搶搭這股「南橫熱」。

公路總局團隊昨緊盯車流動態，下午2時過後只進不出，下午5時要全面淨空。經統計，首日進入梅山口至向陽路段管制區有5836輛車，機車多於汽車，重機比率高，天池廣場、埡口大平台是車流熱區，有重機爆胎、二輛車拋錨，也有民眾反映有機車逆向等違規亂象。

公路總局在沿線布設大量保全人員維持秩序，警方也全力支援，陳正偉說，通車首日團隊嚴陣以待，保全人員清晨5時就上崗，很多人忙到下午2時還沒進食，希望大家配合保全人員疏導措施，「別對他們大小聲」。

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