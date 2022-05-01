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跨宗教合作 佛教慈濟基金會與天主教援助烏克蘭

記者王思慧／花蓮報導
慈濟基金會與天主教靈醫會跨宗教合作，援助烏克蘭難民，上月30日舉行簽約儀式。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會與天主教靈醫會跨宗教合作，援助烏克蘭難民，上月30日舉行簽約儀式。圖／慈濟基金會提供

俄烏戰爭已超過2個月，為擴大對烏克蘭難民的援助，佛教慈濟慈善事業基金會與天主教靈醫會國際醫療暨災難服務委員會，跨宗教簽約合作，要在波蘭、烏克蘭提供包含食品、必需品、現值卡、醫療服務、安置收容所、心理及技能輔導等人道援助，為期5個月，預計幫助超過4萬人次。

天主教靈醫會國際醫療暨災難服務委員會（Camillian Disaster Service International）是1586年成立於義大利羅馬的國際人道救援組織，慈濟基金會與天主教靈醫會曾共同協助新冠疫情嚴峻國家。

根據聯合國難民署統計，截自4月29日共有逾546萬逃離烏克蘭的難民，其中超過300萬人逃到波蘭。這次雙方合作將關懷烏克蘭難民，在波蘭首都華沙的4個地區，以及最大的中央火車站、華沙西站火車站設服務站，還有安置難民收容所、發放現值卡；另在烏克蘭的利沃夫、哈爾科夫2座城市提供食物、保暖衣物、衛生用品、醫藥箱，預計這項合作為期5個月、協助4萬人次。

慈濟基金會與天主教靈醫會於4月30日舉行簽約儀式，由靈醫會執董阿里斯特洛．米蘭達（Aristelo Miranda）、慈濟基金會執行長顏博文代表簽約。

顏博文表示，相信跨宗教的合作將能在各方面幫助難民，同時感謝所有人的捐款和支持，一個人的力量可能很小，但可以匯聚力量，幫助所有需要幫助的人，希望戰事結束，讓流離失所的難民盡快返回家園，在和平與安全中恢復生活。

靈醫會主席荷西．伊格納西奧（Jose Ignacio Santaolalla Saez）指出，佛陀的慈悲、天主的仁愛是為拯救苦難人而存在，其核心價值是一樣的。俄烏戰爭下最無辜的還是受苦難的百姓，將秉持感恩、尊重、愛為烏克蘭難民提供尊重及有品質的援助。

慈濟基金會與天主教靈醫會於4月30日舉行簽約儀式，共同合作援助烏克蘭難民，預計幫...
慈濟基金會與天主教靈醫會於4月30日舉行簽約儀式，共同合作援助烏克蘭難民，預計幫助超過4萬人次。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會與天主教靈醫會跨宗教合作，援助烏克蘭難民，上月30日舉行簽約儀式，由基...
慈濟基金會與天主教靈醫會跨宗教合作，援助烏克蘭難民，上月30日舉行簽約儀式，由基金會執行長顏博文（中）代表簽約。圖／慈濟基金會提供

烏克蘭 義大利 疫情

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