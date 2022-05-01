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93歲仍想投資賺錢 淡水老夫婦差點被騙660萬

記者林昭彰／新北1日電
老夫婦帶著行李箱到銀行準備提領660萬元現金，準備投資靈骨塔位，被行員和警方勸阻。（圖：警方提供）
老夫婦帶著行李箱到銀行準備提領660萬元現金，準備投資靈骨塔位，被行員和警方勸阻。（圖：警方提供）

新北市淡水區有一對九旬夫婦，日前帶著行李箱準備提領台幣660萬元（約22.4萬美元）現金，銀行員聽說他們打算投資10個靈骨塔位，趕緊聯絡警方協助勸阻。員警嘗試向對方查證被掛電話，老夫婦的子女聞訊也感到很無奈，幸好錢沒交出去。

93歲李老先生說，日前有一名陌生女子登門拜訪推銷靈骨塔位投資項目，夫妻倆考慮一個星期之後，決定一口氣購買10個單位，總價660萬元。4月25日下午他們拎著一個小行李箱，拄著雨傘當拐杖，一同到台新銀行臨櫃打算提領現金，行員詢問用途，擔心其中可能有詐，馬上通報警方。

淡水警分局中山路派出所警員石永軒、王紹懿到場了解後，規勸老夫婦應更詳細查證，否則容易遭詐騙或非法吸金導致血本無歸。老翁說和對方相約在附近面交現金，並當場撥打電話，結果對方聲稱不耐久候已經離開，員警接過電話表明身分，但講沒幾句話就被掛斷。

稍後回到派出所，警方通知老夫婦家屬，子女無奈表示，老人家很固執難勸，但幸好錢沒交給對方，謝謝銀行員和員警熱心協助。淡水警分局呼籲，靈骨塔買賣常涉及詐欺，建議民眾「冷靜、查證、報警」。

投資 詐騙 詐欺

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