台鐵5.1不加班 擠出18班車 工會擬延戰線 專家：誤判恐全輸

台鐵5月1日表定列車全停駛，不過仍會開出18列次區間（快）車。（記者林俊良／攝影）

為抗議政府強推台鐵 公司化，台鐵企業工會今趁著五一勞動節，發動「不加班」行動，逾萬名員工響應，台鐵表定列車全停駛。不過，台鐵局連日勸說後，總算爭取到11名司機員願出勤，昨宣布今將機動開行18列次區間（快）車，路線涵蓋北中南東環島，並開行12條「類火車」路線，沿途停靠36個台鐵車站，以遊覽車接駁替代。

對於台鐵員工不加班，行政院長蘇貞昌昨表示，罷工不上班造成乘客不方便，不會給台鐵加分，還會讓民眾失望，尤其這兩天有很多學生要考試，「帶來不便實在很不好」，政府用魄力改革，是為提升安全，安定台鐵是政府承諾與保證，台鐵面臨僵化問題，非公司化不可，他請台鐵人敞開心胸向前走，恢復百年榮光。

交通部長王國材再度向全台民眾致歉，但他也強調，台鐵公司化改革前，一定會有陣痛期，改革還是要持續，公司化後能提升營運安全和效率，他會和台鐵局努力。

台鐵企業工會強調，工會與員工發起這次不加班活動，是為了抗議政府執意在下個月、也就是6月，三讀通過草率不理性的台鐵公司化條例草案，將會是台鐵行車安全及另一個錢坑的大災難。

交通部和台鐵工會對於公司化條例草案中的「安全」和「資產處理」等兩大爭議，至今都還未達成共識，再加上還有16個子法待討論，工會與交通部的抗爭恐將進入延長戰。工會強調，如果政府不展現誠意，接下來「不加班運動」的力道將會愈來愈強。

受五一停駛影響，再加上疫情因素，台北車站月台昨明顯冷清。據台鐵統計，旅客量較上周六減少約一成，今天則仍有3300張票尚未退訂。國道部分，車流量則與一般例假日差不多，未明顯增加。

台鐵昨也宣布，今天將臨時機動開行18列次區間（快）車，分別由花蓮、彰化、新左營、新竹及高雄等5個機務段開出。

台鐵工會發動的五一合法休假行動，也受到不少勞團矚目，繼全日本 鐵路工會總聯盟（JR總聯）跨海發信聲援後，南韓鐵路地鐵 工會、日本JR連合昨也跨海聲援，發函呼籲蔡英文總統退回台鐵公司化條例草案，與台鐵工會充分溝通協商，重視鐵路工人的意見。

不過，專家卻認為工會誤判情勢，拿公共利益與政府對打，恐落得全盤皆輸。台鐵員工也感嘆，工會未對民眾解釋清楚訴求，只一味喊撤回公司化草案，訴諸情緒無助爭取權益，靠更細膩戰術爭最大利益才是關鍵。