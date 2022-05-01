我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

南橫公路砸130億元重生 中斷13年全線通車

台灣新聞組／高雄1日電
南橫公路在2009年莫拉克風災後重創，中斷了13年。工程團隊修好23座橋、築起15座隧道，南橫5月1日起恢復全線通車，大關山隧道的埡口雲海（圖）動人的景色再現。（記者劉學聖／攝影）
南橫公路在2009年莫拉克風災後重創，中斷了13年。工程團隊修好23座橋、築起15座隧道，南橫5月1日起恢復全線通車，大關山隧道的埡口雲海（圖）動人的景色再現。（記者劉學聖／攝影）

中斷近13年的南橫公路今恢復全線通車，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁昨出席復通祈福典禮，見證這項不可能的任務，也向工程團隊致敬。不過，地質專家提醒，極端天氣下，通車後才是挑戰開始。

南橫是早年民眾追風、追雪、追女友一定會來的公路，許多民眾得知復通訊息，昨天傍晚高雄梅山口已湧入近百輛車，要搶在開通第一時間親近好久不見的南橫風情。今天一早7點，南橫公路梅山口這端放行，排隊待入場人車將近逾5公里，梅蘭加油站業者楊登明形容「太恐怖，太驚人了」，車從梅山口塞到復興里，大概5公里，排隊加油車輛也達1公里長，他說「已經破了創站以來紀錄」。

公路總局昨天舉行「南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」，在高雄天池、台東埡口各設會場，兩地視訊連線。蘇貞昌說，南橫不只是一條產業道路，它是原住民回家、出外的路，公路人代代傳承，用生命和青春守護這條路，但工程手法必須順天應人，才能走得長遠。

莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，即起南橫公...
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，即起南橫公路全線通車。（記者劉學聖／攝影）

陳其邁表示，南橫有太多感人故事，是一生必來的旅遊勝地，默默付出血汗的工程人員才是復通典禮主角，齊心完成一件不可能任務。

「青春時期，追風追雪追女友一定會來南橫公路。」公路總局局長陳文瑞說出許多人對南橫的記憶，但莫拉克風災重創高雄甲仙到台東海端150多公里路段，花了近130億元台幣（約4.4億美元）才讓南橫重生；他也相信通車後是另一波挑戰的開始。

南橫公路中斷13年，工程團隊修好23座橋、築起15座隧道，南橫即起重生，恢復全線...
南橫公路中斷13年，工程團隊修好23座橋、築起15座隧道，南橫即起重生，恢復全線通車，大關山隧道（圖）的埡口雲海動人的景色再現。（記者劉學聖／攝影）

台大地質所教授陳文山說，南橫在莫拉克風災有多處路段地基損壞，甚至大範圍崩塌；因該處屬板岩帶，遇颱風容易崩落，修復不易，後續汛期考驗嚴峻。地球公民基金會監事傅志男說，應對多變的極端氣候，有條件通車條件要滾動檢討。

甲仙工務段長陳正偉說，開放初期勢必吸引山林愛好者造訪，為避免過量人車衝擊環境，梅山口至向陽路段每周二、四全日禁開放，其餘每天上午7點至下午2點開放通行，下午5點前淨空。

桃源區代表會主席王正國昨加入排隊通車行列，他說，南橫通車文化意義不凡。

南橫公路高雄梅山口附近停車空間，4月30日傍晚停滿熱血山友車輛，道路變停車場。（...
南橫公路高雄梅山口附近停車空間，4月30日傍晚停滿熱血山友車輛，道路變停車場。（圖：讀者提供）

原住民

上一則

美強銷波音787被消音 藍委批蔡政府欲蓋彌彰

下一則

台鐵5.1不加班 擠出18班車 工會擬延戰線 專家：誤判恐全輸

延伸閱讀

父開路殉職 兒接棒參與南橫復通 他盼：別再有天災

父開路殉職 兒接棒參與南橫復通 他盼：別再有天災
周遠馨新創作 讓敦煌石窟「于闐太子」重生了

周遠馨新創作 讓敦煌石窟「于闐太子」重生了
擺脫千萬螞蟻爬膚酷刑 9歲異位性皮膚炎男孩重生

擺脫千萬螞蟻爬膚酷刑 9歲異位性皮膚炎男孩重生
重建烏克蘭第二大城 英建築師誓讓哈爾科夫重生

重建烏克蘭第二大城 英建築師誓讓哈爾科夫重生

熱門新聞

民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25
指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

台防疫 隔離天數3+4登場 入境仍維持10+7

2022-04-25 19:51

超人氣

更多 >
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元
疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅