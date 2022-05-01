南橫公路砸130億元重生 中斷13年全線通車

南橫公路在2009年莫拉克風災後重創，中斷了13年。工程團隊修好23座橋、築起15座隧道，南橫5月1日起恢復全線通車，大關山隧道的埡口雲海（圖）動人的景色再現。（記者劉學聖／攝影）

中斷近13年的南橫公路今恢復全線通車，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁昨出席復通祈福典禮，見證這項不可能的任務，也向工程團隊致敬。不過，地質專家提醒，極端天氣下，通車後才是挑戰開始。

南橫是早年民眾追風、追雪、追女友一定會來的公路，許多民眾得知復通訊息，昨天傍晚高雄梅山口已湧入近百輛車，要搶在開通第一時間親近好久不見的南橫風情。今天一早7點，南橫公路梅山口這端放行，排隊待入場人車將近逾5公里，梅蘭加油站業者楊登明形容「太恐怖，太驚人了」，車從梅山口塞到復興里，大概5公里，排隊加油車輛也達1公里長，他說「已經破了創站以來紀錄」。

公路總局昨天舉行「南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」，在高雄天池、台東埡口各設會場，兩地視訊連線。蘇貞昌說，南橫不只是一條產業道路，它是原住民 回家、出外的路，公路人代代傳承，用生命和青春守護這條路，但工程手法必須順天應人，才能走得長遠。 莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，即起南橫公路全線通車。（記者劉學聖／攝影）

陳其邁表示，南橫有太多感人故事，是一生必來的旅遊勝地，默默付出血汗的工程人員才是復通典禮主角，齊心完成一件不可能任務。

「青春時期，追風追雪追女友一定會來南橫公路。」公路總局局長陳文瑞說出許多人對南橫的記憶，但莫拉克風災重創高雄甲仙到台東海端150多公里路段，花了近130億元台幣（約4.4億美元）才讓南橫重生；他也相信通車後是另一波挑戰的開始。 南橫公路中斷13年，工程團隊修好23座橋、築起15座隧道，南橫即起重生，恢復全線通車，大關山隧道（圖）的埡口雲海動人的景色再現。（記者劉學聖／攝影）

台大地質所教授陳文山說，南橫在莫拉克風災有多處路段地基損壞，甚至大範圍崩塌；因該處屬板岩帶，遇颱風容易崩落，修復不易，後續汛期考驗嚴峻。地球公民基金會監事傅志男說，應對多變的極端氣候，有條件通車條件要滾動檢討。

甲仙工務段長陳正偉說，開放初期勢必吸引山林愛好者造訪，為避免過量人車衝擊環境，梅山口至向陽路段每周二、四全日禁開放，其餘每天上午7點至下午2點開放通行，下午5點前淨空。

桃源區代表會主席王正國昨加入排隊通車行列，他說，南橫通車文化意義不凡。