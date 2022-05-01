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婦人被弟刺殺重傷 毒男友怕遇警 丟包害喪命

記者曾健祐／台中1日電
檢方依殺人罪嫌起訴周男。（本報資料照片）
檢方依殺人罪嫌起訴周男。（本報資料照片）

台中周姓男子和姊姊相處不睦，去年因細故大吵竟持菜刀刺穿姊姊胸腔，周女的陳姓男友原要騎車載她就醫，途中怕自己毒品通緝身分曝光，竟把女友當街丟包，導致周女慘死；檢方近日依殺人、遺棄罪分別起訴周男、陳男。

檢警調查，周男（43歲）和姊姊周女（45歲）過去曾因租屋問題爭吵多次，去年5月周女要還機車給周男時，告知機車有損壞，周男竟痛毆姊姊一頓，還拿榔頭攻擊她，被法院依傷害罪判拘役30日。

周男和姊姊積怨加深，去年12月，兩人又在大肚區租屋處吵架，周男一氣之下從廚房拿菜刀攻擊姊姊，當場刺穿胸腔造成大量出血，同居的陳男（44歲）聽見爭吵查看，驚見女友滿身血還幫忙脫血衣換外套。

周男此時還想繼續攻擊，被陳男制止後逃離現場，陳男騎車載周女就醫，但行經營埔一街堤岸時，周女在後座突然昏迷癱軟摔倒馬路，陳男一度試圖要扶起，路人經過見周女性命垂危，表示要報警，陳男怕毒品通緝身分曝光，竟丟包女友逃逸。

周女經消防送醫急救仍失血過多不治，警方獲報案發當天就逮到陳男與周男；檢方訊時，周男坦承刺殺姊姊，但辯稱只是想嚇嚇對方，姊姊手一撥「刀子就不小心刺到她胸口」；陳男則坦承遺棄女友在堤岸旁。

檢方調閱案發地點附近監視器畫面，清楚拍下陳男丟包過程，另有法醫解剖周女遺體相驗證明，認為兩人犯罪事實明確。

毒品 通緝

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