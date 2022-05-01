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蔡英文總統特赦少將案 暴露司改窘境

記者王聖藜、蕭白雪／台北1日電
前少將參謀長韓豫平，日前獲得蔡英文總統宣布特赦。（本報資料照片）
前少將參謀長韓豫平，日前獲得蔡英文總統宣布特赦。（本報資料照片）

蔡英文總統對前少將韓豫平特赦案引爆法界不滿，更提醒各界司法改革國是會議中早針對現行法制缺失有所討論，相關修法不是被擱置、就是研議中；另一方面，這幾年大法官有多號解釋造成實務上困擾，原本想解決法院判決初一、十五不一樣，統一法律見解的最高法院大法庭，如今引爆司法體系內砲聲隆隆，讓蔡總統的司改，更加難堪。

貪汙案件的治罪法條罰則極重，執法結果卻落差不小，常不符國民的法律情感，進一步傷害司法威信；蔡英文總統在2017年召開的司法改革國是會議曾決議修法，法務部早已提出刑法瀆職罪章增訂「影響力交易罪」、「長期餽贈」罪等修法草案，但草案進入行政院後至今沒有下文。

另一方面，公務員虛報加班費、值班費、差旅費等補助，究竟該算是刑法普通詐欺還是以貪汙罪論處，原本全國各地檢署就出現不同見解，多數地檢署採普通詐欺、許多人獲緩起訴；但也有部分地檢署採貪汙罪起訴、法院用貪汙罪判刑。造成同樣行為、有人被關、有人繳錢了事，最高檢察署去年底召集全國各地檢署開會研商統一偵辦標準，並建議法務部修法，法務部仍在研擬中。

日前總統蔡英文特赦的陸軍花東防衛指揮部前少將韓豫平案，不僅有學者對蔡總統的司改政策表達失望，多位法官、檢察官更都指出，韓豫平指示部屬偽造出席加菜金宴客名單，若論以偽造文書罪可能獲緩刑，但若以貪汙罪判四年半並不為過；儘管多數人覺得不符比例，但包括學界、實務界都指出，這就是現行法制早該改、卻未作的事。

事實上，司改國是會議當時就曾討論此問題，並提出整併刑法瀆職罪、貪汙治罪條例的構想，罰則盼能符合罪刑相當法律原則，但至今不是送出的修法草案被行政院束之高閣、就是仍在研議中。

另一方面，這幾年大法官不管是有關宣告累犯一律加重的規定違憲等多號解釋，在實務運作上都陸續出現狀況。

以累犯為例，每年因為累犯爭議聲請非常上訴的案件有上百件，可見這次原本審判制度中極易就揪錯的一環，原本法官審酌是否為累犯，主要根據院檢電腦系統裡的前科紀錄表，最高法院大法庭最新裁定，除要求檢察官舉證，還衍生出不能僅憑前科表，要調相關執行卷宗和指揮書證明，等於變相增加一、二審法官、檢察官調查、寫判決的工作，引爆基層怒火，類似情況在這幾年司法實務界不斷發生。

有基層法官感嘆，司法高層所謂的司改，跟人民的法律感情，看不到多少關聯性；反而距離所謂的公正審判、精緻偵查，卻是愈來愈遠。

國是會議 蔡英文 檢察官

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