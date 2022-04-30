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美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

父開路殉職 兒接棒參與南橫復通 他盼：別再有天災

記者張議晨、王慧瑛、陳玫伶／高雄報導
開路殉職的已故段長蘇進涇，兒子蘇俊銘、外孫女謝璨伃都在公路總局服務，30日見證南橫復通，兩人感觸良多。記者張議晨/攝影
開路殉職的已故段長蘇進涇，兒子蘇俊銘、外孫女謝璨伃都在公路總局服務，30日見證南橫復通，兩人感觸良多。記者張議晨/攝影

台20線南橫公路遭八八風災重創，歷經13年修復，預計明有條件復通；南橫1972年通車，開路過程有116名工作人員罹難，天池路旁設置長青祠以供悼念，其中殉職段長蘇進涇，不僅有明隧道以他命名，他的兒子蘇俊銘，在甲仙工務段擔任工程司，外孫女也在公路總局三工處服務，今參與復通祈福儀式，蘇俊銘有感而發，他向老天祈求別再有天災，這是公路人一生最大的期盼。

長春祠紀念開路英雄，南橫沿線隧道、橋梁命名也有洋蔥，其中去年3月完工、位在137公里處的進涇明隧道，是為紀念殉職的段長蘇進涇；蘇俊銘4年前調至甲仙工務段，進涇明隧道由他監工。蘇的孫女謝燦伃也在公路總局三工處服務，負責後勤業務，一家三代貢獻公路界，「三代公路人、一脈公路情」蔚為佳話。

南橫公路2009年遇八八風災重創，歷經13年施工、復建，預計明上午有條件復通，30日公路總局選在天池長春池，舉辦祈福儀式，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、交通部長王國材等人30日上午一同見證南橫復通這一刻，蘇貞昌前一晚便夜宿高雄六龜寶來，30日將從南橫高雄端走進台東端，再從台東搭飛機回台北。

30日早蘇貞昌率公路總局人員，捻香致敬南橫開路英雄，離開前聽聞殉職段長蘇進涇故事，他的後代也貢獻公路界，特別上前與蘇俊銘、謝燦伃致意。

蘇俊銘說，父親參與南橫公路的開闢，復通最後一哩路由他的兒子協助完成，開路過程艱辛，但養護更難，南橫復通後，他向老天祈求別再有天災，這是公路人一生最大的期盼。

64歲蘇俊銘預計明年就要屆齡退休，在他公務生涯的最後一年，見證南橫公路的復通，他形容南橫沿線山闊、雲美，開玩笑說「若離開公路界，沒有每天享受美景的機會，以後要上山，只能自己開車慢慢走，這是他退休後最大遺憾」。

蘇涇明的外孫女謝燦伃，考上公職後分發至公路總局三工處服務，負責後勤業務，家裡長輩參與公路開闢與養護，身為公路人第三代有感而發。

謝燦伃說，公路人在外打拼，犧牲了許多家庭完成一條條美麗的道路，她有幸見證復通的一刻，「前人種樹，後人乘涼」這句成語，也適用於這段公路。

行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人，30日祭拜南橫開路殉職工程人員，也為南橫復通...
行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人，30日祭拜南橫開路殉職工程人員，也為南橫復通像工程人員致上最大敬意。記者張議晨/攝影
開路殉職的已故段長蘇進涇，兒子蘇俊銘、外孫女謝璨伃都在公路總局服務，三代公路人蔚...
開路殉職的已故段長蘇進涇，兒子蘇俊銘、外孫女謝璨伃都在公路總局服務，三代公路人蔚為佳話，蘇貞昌特別致上謝意。記者張議晨/攝影
行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人，30日祭拜南橫開路殉職工程人員，也為南橫復通...
行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人，30日祭拜南橫開路殉職工程人員，也為南橫復通像工程人員致上最大敬意。記者張議晨/攝影
去年3月進涇明隧道完工啟用，當時有邀已故段長蘇進涇之子蘇俊銘，及在三工處服務的蘇...
去年3月進涇明隧道完工啟用，當時有邀已故段長蘇進涇之子蘇俊銘，及在三工處服務的蘇進涇孫女謝燦伃參加，家人一同見證重要時刻。進涇明隧道口擺著一顆工程期間滾落的碩大落石，顯見工程難度與風險。圖／公路總局甲仙工務段提供

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