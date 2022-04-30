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中正紀念堂轉型 促轉會籲拆銅像 蔣萬安批：狹隘看歷史

記者蔡晉宇、周志豪／台北30日電
促轉會29日建議中正紀念堂體轉型為「民主歷史記憶館」，彰顯從反省威權中孕育民主。國民黨立委蔣萬安昨批，促轉會用狹隘、去脈絡化方式看待歷史。（記者葉信菉／攝影）
促轉會29日建議中正紀念堂體轉型為「民主歷史記憶館」，彰顯從反省威權中孕育民主。國民黨立委蔣萬安昨批，促轉會用狹隘、去脈絡化方式看待歷史。（記者葉信菉／攝影）

中正紀念堂轉型議題備受關注，為推動轉型，促轉會代理主委葉虹靈昨表示，建議蔣介石銅像應移除，堂體得予以保留並改造，但不應再保有對威權統治者的紀念措施，可轉型為「民主歷史記憶館」。對此，國民黨立委蔣萬安強調，兩位蔣總統對台灣的貢獻不容抹滅，不容許任何政黨以去脈絡化方式看待歷史，撕裂台灣社會。

促轉會昨天起一連四天，在松山文創園區舉辦「我們的明日公園—中正紀念堂園區轉型設計展」，說明對中正紀念堂轉型的政策規畫。促轉會表示，未來中正紀念堂應以反省台灣社會或國際威權統治歷史為主軸，納入爭取人權與民主化的軌跡與視角，透過研究、展示及教育推廣反省威權，鞏固民主。

促轉會說明，中正紀念堂轉型的推動是馬拉松接力，需要多線並進以落實轉型願景。5月30日促轉會任期屆滿後，促轉會建議由行政院「推動轉型正義會報」確立中正紀念堂的轉型目標，並由主管機關訂定與執行中長程轉型計畫。

不過，蔣萬安說，歷史是連續的，看待任何一個人物，都不應該跳脫歷史脈絡，面對歷史傷痕，謙卑以對，任何可以促進社會和解、各族群之間融合，以及增進互信，他都會努力做，絕不會迴避。

蔣萬安指出，兩蔣對中華民國與這片土地的貢獻不容抹滅，也是整個台灣史、近代史非常重要一部分，促轉會應用更高視野及角度來看待兩蔣總統守護中華民國、建設台灣貢獻，他絕不容許任何政黨或少數人，去脈絡化看待歷史。

無黨籍立委林昶佐出席致詞時則表示，做一個在地的立委都希望可以趕快把這個空間還給市民，建議立法院遷移也可以搬來中正紀念堂，中央拆掉重建。

林昶佐提出，立法院遷移可以搬至中正紀念堂，中央拆掉重建，加上兩邊的公園、音樂廳及劇院，「將會是一個非常有藝文氣息的國會殿堂、國會園區」。現在既然已經有很多想法都開始向前一步步推進，相信一定有一天就可以找出最好的方式，盡快讓它可以轉型成為不再是紀念威權的地方。

中華民國 國民黨 教育

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