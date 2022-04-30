自詡最會溝通的政府 蔡政府卻寧讓火車停駛

聯合報社論

台鐵 工會發動五一勞動節集體「合法休假」，將造成台鐵全面停駛；儘管交通部聲稱將提供「類火車」的疏運服務，但民眾對其成效多表懷疑。台灣火車全線停駛這並非首次，1988年，台鐵司機員聯誼會也曾以相同手法癱瘓鐵路。不同的是，上次抗爭是為爭取「加班費」，也成功達到目的；這次則是因反對政府的「台鐵公司化」方案，但前景卻不樂觀。

34年前後對照，台鐵的沉痾不僅更嚴重，主政者的態度更蠻橫，社會氛圍也有很大變化。更糟的是，台鐵如今多了一個強勁的對手——高鐵，最肥的都會市場均已被它奪走，台鐵僅能撿食殘羮剩飯，還要扛著照顧弱勢偏鄉的責任虧本經營。在這種情況下，台鐵員工的悲憤心情可想而知。但政府也吃定這點，因此根本不在乎與台鐵工會的溝通協商，寧可犧牲民眾的運輸便利，也不作任何退讓，甚至順勢引導社會矛頭對準台鐵。屆時，台鐵員工會不會只能乖乖就範，被關進不合理的牢籠？

這次爭議的焦點有二：其一，公司化是不是改革台鐵的唯一解方？其二，政府的台鐵公司化條件是否合理？這兩點，恐怕都有商榷的空間。

19年前，扁政府時代即曾提出台鐵公司化方案，卻因台鐵員工祭出罷工強力抗爭，終而作罷。這個懸而未決的議題因而愈發嚴重，尤其近年連續發生普悠瑪及太魯閣號重大災難，迫使蔡政府急於割掉這個它眼中的行政「毒瘤」，「公司化」方案便迅速上桌。很顯然，公司化並不是改革台鐵的唯一解方，問題在蔡政府已無耐性徐徐推動改革；在這種情況下，「公司化」就是政府「去包袱化」的最佳解脫。

事實上，台鐵員工並不反對公司化，畢竟，國內先前類似的公務改制如郵政 、電信、港務的公司化，已有若干前例可循。台鐵工會反對的，是政府苛刻與不合理的切割條件，「好康」的資產土地都被政府搜刮拿走，龐大的債務卻留給公司承擔。

舉例而言，台鐵目前背負了4000多億元的長短期債務，但蔡政府的公司化方案卻只談要吸收300多億短期債務，對其他債務一概不提。一家企業尚未起步，就背著數千億元債務，台鐵的公司化怎可能成功？再如，目前台鐵自行使用的場站和土地，未來公司化後竟然要向政府「繳交租金 」。這種作法，真的是欺台鐵太甚，吃人不吐骨頭。

在這樣的拉鋸戰中，政府本來就占有絕對的優勢，無論是財務切割、法律權益、乃至專業知識，台鐵員工都處於弱勢的一方。但政府態度卻是蠻橫惡劣到無以復加，吃定台鐵工會沒有能力和它周旋，因此不待溝通，行政院便逕將《台鐵公司化條例》草案送入立法院，並要求在6月通過三讀。這種予取予求的態度，才是台鐵員工最感心寒之處。

為此，日本鐵路工會總聯盟（JR總聯）近日還特別寫信給蔡總統，呼籲政府撤回這項法案，好好與台鐵工會協商；原因是，這次公司化方案並未提出對鐵路安全的改革看法，也忽略了員工的意見。此外，已公司化19年的中華郵政人員也提醒台鐵，公司化沒有想像的容易，是以坑殺新制員工為代價。

蔡政府自詡是「最會溝通的政府」，蔡英文也曾宣稱，勞工是「心裡最軟的一塊」。而今面對台鐵，政府的溝通之門早已關閉，心頭最軟的一塊則變得硬如鋼鐵；不僅如此，還發動網軍抹黑台鐵員工和工會，把他們形容成不可理喻之人。至於受停駛影響的30多萬民眾權益，政府在乎嗎？