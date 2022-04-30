放寬港人來台定居門檻 有國安疑慮突踩煞車

政府原定5月1日公告放寬從事專業工作港人在台申請定居門檻，但近日有多名立委持質疑態度，擔心有國安疑慮。陸委會昨表示，將暫緩公告修法，盼溝通後能化解疑慮，待凝聚共識後，盡快公布實施。

陸委會日前公布，內政部將於5月1日公告「香港澳門 居民進入台灣地區及居留定居許可辦法修正案」，將開放港澳專業人士在台工作連續居留五年，每年居住183天以上，最後一年每月收入具基本工資兩倍，便可申請定居。但近日部分立法委員對相關措施持保留態度和質疑。

對此，陸委會昨發書面回應指出，有關「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」的修正建議，主要是為台灣吸納所需的專業人才，同時也是回應民意訴求，給予愛好自由民主、用腳投票 的港人更多支持與協助，落實相關人道援助工作。

陸委會說，該案並非一朝一夕忽然成形，而是經過跨部會多次會商、反覆討論，並參採民間意見，經過相當時間研議評估而成；過程中，也曾經獲得立委、民間團體的正面迴響。政府機關做為國家安全的守門人，針對可能的風險加強防範把關，責無旁貸。

陸委會表示，這項修法的公告時間會暫緩，對立委提出的建議和提醒，將加強溝通，並針對疑慮盤點相關機制。盼溝通化解疑慮、凝聚共識後，政策能盡快公布實施。