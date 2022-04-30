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罵李敖兒李戡「骯髒、不肖子」邱毅判賠10萬台幣

記者林孟潔／台北30日電
邱毅。(本報資料照片)
邱毅。(本報資料照片)

前立委邱毅三年前在大陸網站節目「邱毅說」中，批已故作家李敖的兒子李戡「不肖子」、「顯示你內心的骯髒」、「你對起你老爸嗎」，李戡提告求償，台北地方法院判邱毅應賠償10萬元（台幣，下同，約3400美元），可上訴。

李戡提告主張，邱毅2019年11月17日在大陸網站的「邱毅說」節目，指「號稱大作家大文豪的兒子」、「這個不肖子，還在那裡抱綠營、台獨的大腿」、「他是哪棵蔥啊」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」、「你老爸如果在地下知道你幹了這種事，化成厲鬼也把你咬掉」。

李戡指出，邱毅同年12月27日在臉書粉絲專頁，發表「民進黨運用了兩個卑劣的手段，...，二是收買或支使李敖的兒子來攻擊我」，指他被民進黨收買，與事實不符，要求邱毅賠償200萬元。

法院認為，邱毅在大陸節目的言論足以讓外界認定指涉的人是李戡，而「不肖子」、「骯髒」等語是對李戡的人身攻擊，與公共議題無關，並非言論自由保障範疇，貶低李戡的品德，減損在社會上的評價，侵害名譽權。

法院指出，至於邱毅在臉書上的言論，是他表達個人無法苟同競爭政黨選舉步調的意見，並非只針對李戡，難認「收買」、「支使」是針對李戡的謾罵，也涉及立委選舉狀況的公眾利益事項，此部分邱毅免負賠償責任；法院審酌侵權的一切情狀、雙方經歷、資力等，判邱毅應賠償10萬元。

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