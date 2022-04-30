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乾隆御覽之寶拍出1.5億港幣 創蘇富比最高價成交玉璽

記者陳宛茜／台北30日電
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以港幣1.5億（約1950萬美元）由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。（圖：蘇富比提供）
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以港幣1.5億（約1950萬美元）由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。（圖：蘇富比提供）

香港蘇富比昨天拍賣一款乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」，經長達10分鐘的激烈競投，以港幣1.5億（約1910萬美元）由亞洲私人藏家投得。此一拍賣佳績不僅刷新皇帝印章的亞洲拍賣紀錄。亦超越去年於香港蘇富比春拍以1.4億港幣（約1780萬美元）成交的清乾隆帝御寶交龍鈕白玉「紀恩堂」璽，成爲蘇富比史上最高價成交的玉璽。

若要說歷史上最愛在畫作上蓋章的皇帝，莫過於乾隆皇。他一生製作了1800多個印章、其中500個頻繁使用。故宮收藏的名畫多數逃不了這位「蓋章狂魔」的魔掌。這枚寫著「乾隆御覽之寶」的乾隆之印，在范寬的《谿山行旅圖》與郭熙的《早春圖》上都留下了「足跡」。

乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以港幣1.5億（約1950萬美元）由亞洲私人藏家投得，刷...
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以港幣1.5億（約1950萬美元）由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。（圖：蘇富比提供）

這只印章來自收藏家吳權。吳權之父為民初政治家吳蓮伯，從1950年代中期到60年代後期，吳權在英國購入超過一千件藏品，涵蓋中國藝術每一個門類，成為其獨特而全面的收藏。蘇富比今年推出「藝萃流芳:吳權博士藏珍」拍賣會，在紐約、倫敦、香港等地舉行四場專拍。昨天於香港舉行的專拍，便由這只在無數名畫中留下足跡的「乾隆御覽之寶」領軍。

蘇富比中國藝術品部國際主管及主席仇國仕表示，他永遠記得2011年在吳氏珍藏中初遇此璽時的情景，「當我將它從架上拿到手中翻看，感覺彷如觸電。因為一直以來我曾在全球許多重要畫作上，賞覽過其魅影無數遍。」

蘇富比表示，此印雕工精美超卓。

乾隆從登基初期至1745年「石渠寶笈」初編修竣，鈐印頻繁。1799年乾隆帝駕崩後，此印藏貯壽皇殿，乃供奉歷代清帝之所。清末動盪之年，寶璽輾轉流落歐洲，1965年在倫敦蘇富比復現，由明辨善鑑的收藏家吳權投得，自此隱存超過五十載，不為世人所見。

乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以港幣1.5億（約1950萬美元）由亞洲私人藏家投得，刷...
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以港幣1.5億（約1950萬美元）由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。（圖：蘇富比提供）

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